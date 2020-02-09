«Я слишком романтизировала замужнюю жизнь»: Скарлетт Йоханссон о разводах и третьем замужестве

Одна из самых кассовых актрис Голливуда, вот уже десять лет обеспечивающая своим именем в титрах шансы на счастливую прокатную судьбу фильмов, 35-летняя Скарлетт Йоханссон впервые удостоилась номинации на премию «Оскар». Причём, не одной, а сразу двух - в категории «Лучшая женская роль» за работу в фильме «Брачная история», и «Лучшая женская роль второго плана» - за роль в фильме «Кролик Джоджо».
«Несмотря на два развода, идея создать семью представляется мне весьма привлекательной. И я хотела этого в браке с отцом моей дочери, очень хотела. Но просто этот человек оказался не тем, кто мне подходит. А первый раз я вышла замуж в 23 года, будучи еще совсем ребенком. Что я понимала в браке? Да ровным счетом ничего. Наверное, я слишком романтизировала замужнюю жизнь. Тогда. Думаю, сейчас я гораздо реалистичнее смотрю на вещи и лучше знаю, чего хочу, в том числе от своего мужчины».
фото: Скарлетт и Колин Жост
О знакомстве с Колином Жостом
«Первый раз меня пригласили вести шоу Субботним вечером в прямом эфире в 2006 году (Колин работал на шоу сценаристом с 2005 года - прим. ред). А в 2010-м я играла в скетче, который сочинил как раз Колин. Довольно смешной, но немного идиотский, как мне тогда казалось. Это была пародия на программы MTV о матерях-подростках и всех этих казусах с ранними беременностями. Я лежала на больничной кушетке с фальшивым животом, а на животе — красного цвета игрушечная кукла. И вещала что-то типа: «Я богата! Я красива! И я полностью раскрыта! Это будет самая крутая вечеринка!» Колин тогда произвел на меня впечатление не столько этой сценкой, сколько своей уверенностью и самообладанием. В закулисье шоу столько личностей и талантов, и надо обладать крепкими нервами, чтобы выдержать такую конкуренцию. А Колин стал ведущим автором шоу. В общем, тогда я впервые обратила на него внимание. В 2017 году, когда я только подала на развод, меня снова позвали в эту программу. Колин был главным сценаристом на ней. И между нами пробежали те самые искры. Так что мы два года уже счастливы вместе».
фото: Брачная история
О разводе как материале для вдохновения
«Если уж говорить об использовании личного опыта в работе над «Брачной историей», то я вспоминала родителей. Отец был архитектором, художником, в общем, богемой, а мама — продюсером. И она пыталась играть сложную роль — смотреть на мир глазами отца и в то же время оставаться независимой и сильной женщиной. Эти отношения закончились разводом, но никто не стал в результате несчастным. Я знакома с женщинами, которые посвятили жизнь своим партнерам и их представлениям о жизни. И спустя годы эти женщины чувствовали себя привидениями, потерявшими себя. И да, я тоже испытала подобные ощущения, пускай и недолго. Поэтому и согласилась сыграть свою Николь, иначе как бы еще я могла выразить это публично? Её слова точно попадают в цель. И что, я должна была отдать другой актрисе столь лакомый кусок? Из-за своего развода? Да ни за что на свете! И еще забавный момент. Я никогда раньше не играла роль матери. И вот два фильма подряд — «Брачная история» и «Кролик Джоджо», где я — мать. Мне кажется, это судьба, и моя женская, и актерская, привела к таким сюжетам... В нужное время. Когда для меня самой эта роль так много стала значить».
«Я могу повторить, что знаю Вуди очень хорошо, он снял меня в трех своих прекрасных картинах («Матч Пойнт», «Сенсация», «Вики Кристина Барселона»). Мы много общались и разговаривали на разные темы, в том числе и об этих обвинениях, которые периодически появляются... (Имеются в виду обвинения Дилан Фэрроу, приемной дочери его бывшей подруги — актрисы Миа Фэрроу, в сексуальных домогательствах со стороны режиссера в ее детстве. Официально обвинения давно сняты, но последний фильм режиссера «Дождливый день в Нью-Йорке» не показывали в Америке, а некоторые актеры, снимавшиеся у Вуди Аллена, заявили об отказе работать с ним. — прим. ред.) Я не верю в эти обвинения и убеждена, что Вуди невиновен. И он это доказал в суде. Он был, есть и остается моим другом. И я буду счастлива поработать с ним в любой момент, стоит ему только меня пригласить».