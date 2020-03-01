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40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз

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1 марта 2020
Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская и ее супруг Денис Гущин вновь стали родителями. 21 февраля актриса родила сына. Этой абсолютно неожиданной, но радостной новостью Елена поделилась с подписчиками в Инстаграме.

40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз

«Весна! Счастье же! Справедливости ради стоит признать: а февраль оказался не так уж и плох! Во всяком случае, 21-го числа, в самый светлый, солнечный день этого месяца, когда пахло вот этой самой долгожданной весной и глаза слепило от синевы небес, я родила сына!», - написала актриса.

О том, что актриса беременна, знали лишь самые близкие. Она перестала появляться на светских мероприятиях и даже не выдала себя в соцсетях.

40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз

У Подкаминской и ее мужа Дениса Гущина уже есть дочь Ева которой всего 2,5 года. Также у актрисы есть дочь Полина от предыдущего брака.
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40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз фотографии
40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз фотографии
40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз фотографии
40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз фотографии
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