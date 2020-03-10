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«Осознание собственной красоты пришло ко мне лишь недавно»: Полина Виторган о трансформации из девочки в женщину

10 марта
2020 год

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10 марта 2020
5 марта в российском прокате стартовал киноальманах «Очень женские истории», состоящий из пяти новелл с участием Анны Михалковой, Виктории Исаковой, Любови Толкалиной и других актрис. По случаю выхода фильма сайт Кино-Театр.Ру организовал дискуссию с режиссёрами киноальманаха, посвященную женскому кино в России. А издание «Hello!» предложило актрисам фильма порассуждать о гендерных ролях, феминизме, дружбе и смысле жизни. Исполнившая одну из ролей Полина Виторган призналась в своём эссе, что осознала собственную красоту совсем недавно.

«Осознание собственной красоты пришло ко мне лишь недавно»: Полина Виторган о трансформации из девочки в женщину

«В подростковый период, когда обычно и происходит трансформация из девочки в женщину, любовалась Майей Плисецкой. Смотрела на её движения, тонкие запястья, на то, как она танцует, и видела настоящую красоту. «Осознание уже собственной красоты, женственности пришло ко мне, наверное, лишь недавно». Ведь часто так бывает: живешь с ощущением, что то, что отличает тебя от других, - твой недостаток, а не достоинство. Хотя на самом деле все наоборот. Я только пару лет назад поняла, что мой нос с горбинкой - это красиво. Не зря же я именно такая получилась, это - моя внешность. А если она кому-то не нравится - ну и что? Все люди разные, каждый прекрасен по-своему».

Сейчас набирает силу новая волна феминизма. Девушки открыто заявляют о своих правах, борются с неравенством и гендерными стереотипами. Полине Виторган повезло – ей не приходилось сталкиваться с предубеждением.

«Сама я практически не сталкивалась со стереотипами по поводу женщин в обществе. Мне кажется, все зависит от человека, а не от гендера. В нашем коротком метре "Выставка", который можно увидеть в фильме, оператором была Ксения Середа - невероятно талантливая девушка, наблюдать за работой которой дико интересно. И кто вообще попробует сказать, что она что-то делает хуже мужчин-операторов? Ведь её пол - это не причина для такого сравнения. Мы видим её личные качества и судим, прежде всего, по ним. К счастью, сегодня мнение о том, что оператор - чисто мужская профессия, начинает понемногу исчезать. И хотя женщин-операторов до сих пор не так много, они постепенно захватывают мир».

«Осознание собственной красоты пришло ко мне лишь недавно»: Полина Виторган о трансформации из девочки в женщину

Актриса убеждена, что на человека влияет не столько гендер, сколько его индивидуальность: «У каждого своя правда, вне зависимости от того, кроется она в естественности и мудрости или в силе и нежности. Мне нравится именно последнее сочетание. Например, я люблю заниматься боксом и параллельно ходить на йогу, на танцы. Развиваю самые разные начала. И в моей маме мне также нравится её умение быть одновременно слабой и твёрдой: она иногда так может взглядом пригвоздить, что сразу все понятно».

«Очень женские истории» в прокате с 5 марта 2020 года.

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«Осознание собственной красоты пришло ко мне лишь недавно»: Полина Виторган о трансформации из девочки в женщину фотографии
«Осознание собственной красоты пришло ко мне лишь недавно»: Полина Виторган о трансформации из девочки в женщину фотографии
«Осознание собственной красоты пришло ко мне лишь недавно»: Полина Виторган о трансформации из девочки в женщину фотографии
«Осознание собственной красоты пришло ко мне лишь недавно»: Полина Виторган о трансформации из девочки в женщину фотографии
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