Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Каждой женщине нужен тот, кто является оправданием её жизни»: Любовь Толкалина о мужчинах

10 марта
2020 год

Лайфстайл >>
10 марта 2020
5 марта в российском прокате стартовал киноальманах «Очень женские истории», состоящий из пяти новелл с участием Анны Михалковой, Виктории Исаковой, Любови Толкалиной и других актрис. По случаю выхода фильма сайт Кино-Театр.Ру организовал дискуссию с режиссёрами киноальманаха, посвященную женскому кино в России. А издание «Hello!» предложило актрисам фильма порассуждать о гендерных ролях, феминизме, дружбе и смысле жизни. Любовь Толкалина обогатила эту дискуссию великолепными эскападами о том, что мужчина оправдывает существование женщины, да и вообще всячески помогает ей увидеть Бога и понять собственное предназначение.

«Каждой женщине нужен тот, кто является оправданием её жизни»: Любовь Толкалина о мужчинах

«Женщина во все времена всё могла сама - тому в истории сотни примеров. А сейчас нам вообще доступно многое наравне с мужчинами. Современная экономическая ситуация позволяет быть независимой, всё брать в свои руки, быть и матерью, и боссом. Вроде бы и мужчина не нужен - в современном мире гвоздь может забить работник из службы "Муж на час", детей воспитывает няня, вопрос с сексуальными услугами при желании тоже можно решить, а деньги зарабатывает брокер… Если рассматривать это так и называть мужчину партнером, то всё становится абсолютно бессмысленно. Но ведь истина заключается в том, что через любимого мужчину мы видим Бога, осознаем свой главный дар - продолжения жизни на Земле. Женщине лучше напоминать себе о том, что всё в мире держится на двух началах, и если расстановка сил меняется, то это влечет за собой катастрофы. Я играю Маргариту (в постановке "Мастер и Маргарита" Московского независимого театра - прим. ред.) уже несколько лет и согласна с идеей, что каждой женщине обязательно нужен Мастер - тот, кому она помогает священнодействовать, тот, кто является оправданием её жизни. И никуда от нас не может деться эта ­истина».

«Каждой женщине нужен тот, кто является оправданием её жизни»: Любовь Толкалина о мужчинах

«Когда в отношения приходит расчет, всё и кончается. И он, этот расчет, уже забрался во все тайные засердечные кармашки нашей жизни. Когда ты любишь и по-настоящему счастлива, то не высчитываешь, что и кому кто должен. В любви экономический страх всё портит. Древний и самый страшный женский страх - не выжить в одиночестве, не суметь вырастить одной потомство. Если смотреть на любимого как на партнера, то вся жизнь сводится к проверке: знает ли он договор, выполняет ли все условия, а если не выполняет, то мы сейчас ему устроим. Возможно, такая жизнь где-то и существует, но она меня точно не касается».

«Очень женские истории» в прокате с 5 марта 2020 года.

версия для печати
Ссылки по теме
«Это нечестно по отношению к мужчинам»: Лукерья Ильяшенко о феминизме и современных женщинах


«Осознание собственной красоты пришло ко мне лишь недавно»: Полина Виторган о трансформации из девочки в женщину
Поиск по меткам
любовь
персоны
Виктория ИсаковаАнна МихалковаЛюбовь Толкалина
фильмы
Очень женские истории

фотографии >>
«Каждой женщине нужен тот, кто является оправданием её жизни»: Любовь Толкалина о мужчинах фотографии
«Каждой женщине нужен тот, кто является оправданием её жизни»: Любовь Толкалина о мужчинах фотографии
«Каждой женщине нужен тот, кто является оправданием её жизни»: Любовь Толкалина о мужчинах фотографии
«Каждой женщине нужен тот, кто является оправданием её жизни»: Любовь Толкалина о мужчинах фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Макс фон Сюдов
8 марта ушёл из жизни актёр Макс фон Сюдов.
Владимир Михайловский
8 марта ушёл из жизни актёр Владимир Михайловский.

День рождения >>

Алиса Варова
Андрей Горбачёв
Владимир Гостюхин
Микаэла Дроздовская
Владимир Колганов
Мария Кремнёва
Роман Нечаев
Куман Тастанбеков
Вячеслав Титов
Рамзи Бедиа
Кэтрин Изабелл
Сара Монтьель
Чак Норрис
Шэрон Стоун
Шэннон Твид
Оливия Уайлд
все родившиеся 10 марта >>

Афиша кино >>

Кукла 2: Брамс
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
В стране чудес
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Япония, 2019
Пиноккио
детский фильм, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Италия, Франция, Великобритания, 2019
Секта
мистика, фильм ужасов
Италия, 2019
Бладшот
боевик, драма, научная фантастика, фэнтези
США, 2020
Счастье в конверте
мелодрама, семейное кино
Россия, 2020
Услышь меня
драма, приключения, фэнтези
Россия, 2019
Хороший доктор
комедия
Франция, 2019
Сладкая жизнь
драма, комедия
Италия, Франция, 1960
Отель "Белград"
комедия, мелодрама
Россия, Сербия, 2020
Остров фантазий
комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Top 5 Oscars (киноальманах)
Великобритания, Канада, США, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен