«Каждой женщине нужен тот, кто является оправданием её жизни»: Любовь Толкалина о мужчинах

5 марта в российском прокате стартовал киноальманах «Очень женские истории»
, состоящий из пяти новелл с участием Анны Михалковой
, Виктории Исаковой
, Любови Толкалиной
и других актрис. По случаю выхода фильма сайт Кино-Театр.Ру организовал дискуссию с режиссёрами киноальманаха, посвященную женскому кино в России
. А издание «Hello!» предложило актрисам фильма порассуждать о гендерных ролях, феминизме, дружбе и смысле жизни. Любовь Толкалина обогатила эту дискуссию великолепными эскападами
о том, что мужчина оправдывает существование женщины, да и вообще всячески помогает ей увидеть Бога и понять собственное предназначение.
«Женщина во все времена всё могла сама - тому в истории сотни примеров. А сейчас нам вообще доступно многое наравне с мужчинами. Современная экономическая ситуация позволяет быть независимой, всё брать в свои руки, быть и матерью, и боссом. Вроде бы и мужчина не нужен - в современном мире гвоздь может забить работник из службы "Муж на час", детей воспитывает няня, вопрос с сексуальными услугами при желании тоже можно решить, а деньги зарабатывает брокер… Если рассматривать это так и называть мужчину партнером, то всё становится абсолютно бессмысленно. Но ведь истина заключается в том, что через любимого мужчину мы видим Бога, осознаем свой главный дар - продолжения жизни на Земле. Женщине лучше напоминать себе о том, что всё в мире держится на двух началах, и если расстановка сил меняется, то это влечет за собой катастрофы. Я играю Маргариту
(в постановке "Мастер и Маргарита" Московского независимого театра - прим. ред.) уже несколько лет и согласна с идеей, что каждой женщине обязательно нужен Мастер - тот, кому она помогает священнодействовать, тот, кто является оправданием её жизни. И никуда от нас не может деться эта истина»
.
«Когда в отношения приходит расчет, всё и кончается. И он, этот расчет, уже забрался во все тайные засердечные кармашки нашей жизни. Когда ты любишь и по-настоящему счастлива, то не высчитываешь, что и кому кто должен. В любви экономический страх всё портит. Древний и самый страшный женский страх - не выжить в одиночестве, не суметь вырастить одной потомство. Если смотреть на любимого как на партнера, то вся жизнь сводится к проверке: знает ли он договор, выполняет ли все условия, а если не выполняет, то мы сейчас ему устроим. Возможно, такая жизнь где-то и существует, но она меня точно не касается»
.
«Очень женские истории» в прокате с 5 марта 2020 года.