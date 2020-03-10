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Владимир Машков рассказал о причинах ухода из кино

10 марта
2020 год

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10 марта 2020
Год назад Владимир Машков объявил об уходе из кино - это решение актёр принял в связи с получением должности художественного руководителя Театра Олега Табакова и Московской театральной школы Олега Табакова. Такая ответственность требует полной отдачи, и Машков сделал выбор в пользу театра. В интервью Вадиму Вернику для журнала «OK!» Владимир Львович подробно рассказал о причинах своего решения.

Владимир Машков рассказал о причинах ухода из кино

«Кино и театр, они иногда очень трудно соединяются, это два абсолютно разных вида деятельности, которые требуют абсолютного вложения, полного. А здесь, в общем-то, очень много дел, в нашем театре. У нас две сцены плюс сцена в нашей школе — у нас большое...Как называл это Олег Павлович — «холдинг». Это большая-большая история. Нужно найти занятие всем и самому непосредственно участвовать в этих занятиях. Театр только так и строится: либо ты пребываешь здесь всё время, либо ты не пребываешь. Поэтому когда Олег Павлович просил меня заниматься чем-либо в театре, мне очень трудно было делать это дозированно: либо ты отдаешься этому делу полностью, либо не морочишь ни себе, ни другим голову».

«Я абсолютно направлен сегодня на театр, на жизнь театра. У меня нет времени задумываться о своей судьбе, надо жить здесь и сейчас, максимально вкладывать свою энергию в каждую секунду. Видишь, у нас параллельно идут подготовка спектаклей, репетиции».

Владимир Машков рассказал о причинах ухода из кино

«Я не думаю, что я придумал какую-то цель, отдельную от задач, которые стояли всегда перед нашим театром. У нас же театр был совсем маленький, когда он открылся в 1987 году, в труппе было 20 человек. Театр-студия, где игралось большое количество спектаклей, мы постоянно были в театре, постоянно. Я ничего другого не изобретаю, я прохожу тот же путь и понимаю, что раз он ведет к каким-то нашим маленьким победам, то надо именно этим путем идти».

Владимир Машков рассказал о причинах ухода из кино

Машков признался, что несмотря на многолетний опыт работы в кино и в театре, до сих пор испытывает страшное волнение перед каждым спектаклем.

«Я начинаю волноваться за два дня до спектакля. Причем у меня начинается такое, будто, знаешь, гудят столбы, — вот что-то наподобие такого, когда начинают гудеть руки, ноги. Я даже говорю себе: «Слушай, ну сколько можно уже». Более того, я понимаю, что это ведь тоже некая психологическая работа внутренняя, потому что организм начинает готовиться, начинает давать дополнительные какие-то силы, потому что каждый спектакль уникален, повторить ничего нельзя. Я понимаю невероятную ответственность перед своими коллегами и еще большую ответственность — перед зрителями».
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