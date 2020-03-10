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«Фамилия не поможет и не помешает»: Анастасия Талызина о родословной и работе в кино

10 марта
2020 год

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10 марта 2020
10 марта на канале ТНТ стартует новый комедийный сериал «Патриот». Роль возлюбленной главного героя в сериале сыграла Анастасия Талызина - внучка всенародно известной артистки Валентины Талызиной. В интервью изданию «Hello!» Анастасия рассказала о занятиях балетом и о влиянии фамилии на карьеру.

«Фамилия не поможет и не помешает»: Анастасия Талызина о родословной и работе в кино

Выбор будущей профессии для Анастасии был очевиден - в 2016 году она поступила в Театральный институт имени Щепкина: «Считаю, что путь в театральный был для меня предопределен. Я выросла за кулисами, на съемочной площадке, куда меня брала мама, актриса Театра ­Российской Армии Ксения Хаирова. Я была с детства заряжена на игру».

Однако путь в театральный предваряли многолетние занятия балетом в Московской академии хореографии: Двенадцать лет я занималась балетом, танцевала маленькие партии в Большом театре, и все было чудесно. Но получила травму, справиться с которой оказалось невозможно, и решила уйти.

«Фамилия не поможет и не помешает»: Анастасия Талызина о родословной и работе в кино

По поводу своей родословной Анастасия не комплексует и не питает лишних иллюзий: «Фамилия не поможет и не помешает. Валентина Талызина - это Валентина Талызина, а Настя Талызина - это Настя Талызина. Знаете, мне было неимоверно приятно, что ребята из съемочной группы сериала «Патриот» только спустя недели две поняли, что я - «внучка такой бабушки». Они воспринимали меня как отдельную личность».

Сериал «Патриот» с 10 марта на канале ТНТ в 20.00
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«Фамилия не поможет и не помешает»: Анастасия Талызина о родословной и работе в кино фотографии
«Фамилия не поможет и не помешает»: Анастасия Талызина о родословной и работе в кино фотографии
«Фамилия не поможет и не помешает»: Анастасия Талызина о родословной и работе в кино фотографии
«Фамилия не поможет и не помешает»: Анастасия Талызина о родословной и работе в кино фотографии
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