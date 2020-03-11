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«В США меня узнают чаще, чем в России»: Ирина Антоненко о сериале «Магомаев» и переезде в Америку

11 марта
2020 год

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11 марта 2020
9 марта на Первом канале состоялась премьера сериала «Магомаев» с Милошем Биковичем в заглавной роли и Ириной Антоненко в роли супруги певца, солистки Большого театра Тамары Синявской. В интервью изданию «7 Дней» Ирина рассказала о работе с Милошем Биковичем и о причинах переезда в США.

«В США меня узнают чаще, чем в России»: Ирина Антоненко о сериале «Магомаев» и переезде в Америку

О работе с Милошем Биковичем

Когда Милош на площадке перевоплощался и становился Муслимом Магомаевым, иногда я не могла обращаться к нему на «ты», хотелось общаться только на «вы» и внутренне держать этот статный образ. Грим, одежда, декорации того времени – это всё тоже помогло. Это было потрясающее время, и я счастлива, что у меня была возможность окунуться в него.

О переезде в США

«Я поняла, что всегда нужно расти и в личном плане, и в профессии. Так получилось, что приехала и решила остаться. Я многому здесь учусь, в том числе много занимаюсь английским в колледже. Пока не знаю, буду я актрисой или певицей, займусь бизнесом или стану ведущей. США вдохновляет, здесь другой ритм жизни».

«В США меня узнают чаще, чем в России»: Ирина Антоненко о сериале «Магомаев» и переезде в Америку

Об акценте и планах на будущее

«Это старое мнение, что нужно избавиться от акцента. Сейчас самое важное в индустрии кино, в США особенно, уметь делать разные акценты, тогда у актера есть больше возможностей попасть в тот или иной проект. Часто стали появляться американские актеры, которые играют русских, и американцы тренируют русский акцент. Существует много мнений насчет того, ставят определенное клеймо на русских актерах в этой индустрии в США или нет. Мне придется это узнать. Логично, если ты нормально говоришь по-английски, но выглядишь как «типично русский», у тебя узкое амплуа. Внешность имеет значение. В Лос-Анджелесе я хожу в колледж, и пока у меня нет цели работать в кино или еще где-нибудь. Для меня открыт целый мир. Но я не сижу на месте, постоянно знакомлюсь с режиссерами, актерами и актрисами, хожу на премии. Узнаю этот мир потихоньку, но не тороплюсь».

О соотечественниках в США

«Много соотечественников, в том числе из бывшего Союза, я встречаю в Лос-Анджелесе. В США меня узнают чаще, чем в России! Многие знают про «Магомаева» и ждут этот проект. Это удивительно, никогда не думала, что буду встречать людей, которые будут узнавать меня в другой стране».
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«В США меня узнают чаще, чем в России»: Ирина Антоненко о сериале «Магомаев» и переезде в Америку фотографии
«В США меня узнают чаще, чем в России»: Ирина Антоненко о сериале «Магомаев» и переезде в Америку фотографии
«В США меня узнают чаще, чем в России»: Ирина Антоненко о сериале «Магомаев» и переезде в Америку фотографии
«В США меня узнают чаще, чем в России»: Ирина Антоненко о сериале «Магомаев» и переезде в Америку фотографии
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