«Одиночество прибило меня к земле»: Владимир Мишуков о проблемах в личной жизни

10 марта в Театре Наций состоялась премьера спектакля Талгата Баталова
«Покорность» по мотивам одноименного романа французского писателя Мишеля Уэльбека
. Роль профессора Сорбонны Франсуа, переживающего кризис среднего возраста с помощью внеклассных занятий со студентками, досталась Владимиру Мишукову
. В интервью изданию «Hello!»
актёр рассказал о разводе с женой, одиночестве, и своём отношении к феминизму и порнографии.
Случай Мишукова - редкий пример удачного дебюта и одновременного возвращения в профессию. Актёр окончил Российскую Академию Театрального Искусства по специальности актёр театра и кино в 1995 году, после чего переквалифицировался в фотографа и достиг больших успехов на этом поприще. Однако после 40 лет Владимир вспомнил о первой специальности и в 2010 году дебютировал в фильме «Каденции»
. Спустя десять лет после дебюта на счету у Владимира более 30 работ в кино и сериалах, среди которых - роль олигарха Глеба Ольховского в скандальном сериале «Содержанки»
, закрепившая за 50-летним Владимиром амплуа героя-любовника. Сам актёр иронизирует над этой ситуацией: «Ну какой я секс-символ? Нос крючком, глаза торчком, лысина… Брэд Питт удивился бы, если бы ему сказали про меня. Но, видимо, кому-то нужно кого-то называть секс-символом. Интересно, что это ко мне прилепляется не в 25, а в 50»
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У актёра четверо детей, в рождении которых он принимал самое непосредственное участие: «Мальчики появились на свет в роддоме, а девочки — дома. Первую я сам принимал. Акушерка опаздывала, и мне ничего не оставалось, как сделать это самому, перерезать пуповину. Признаться, внутренне я был готов к подобному повороту, мысленно отправлял запрос во Вселенную. Более того, я не понимаю, почему, если ты участвуешь в приятной части — в зачатии, нужно избегать более сложную. Странно после этого "отваливаться" и делать вид, что ты к этому не имеешь никакого отношения»
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Владимир прожил с бывшей женой в браке 23 года, однако после развода практически перестал с ней общаться. Причиной развода, по словам актёра, стала утрата взаимопонимания. Владимир признался, что расставание далось ему тяжело, и он до сих пор не вступил в новые отношения.
«Мне трудно было это сделать, потому что внутренне я был не освобожден от прежних. И постоянно испытывал флешбэки — такие сильные откаты назад. Лишь прошлым летом я почувствовал освобождение от предыдущего опыта, который был связан с семьей. И наконец смог открыться человеку, чувства к которому долго сдерживал, два года блокировал развитие наших отношений. Но к этому моменту человек уже…»
«У меня был сложный период осенью. Мне всегда казалось, что все можно преодолеть. Но тут я чуть не сломался. Просто представьте — всё одновременно: девушка, которой наконец открылось мое сердце, отвергла меня; младшая дочка сломала челюсть в трех местах во время падения на тренировке по спортивному рок-н-роллу; у мамы обнаружился рак, она заболела, а потом умерла, я похоронил ее в ноябре... Одиночество прибило меня к земле. Друзья были рядом и отмечали, что я сам на себя не похож. И вот в таком состоянии я читаю пьесу, в которой мне режиссер Талгат Баталов, талантливый, дерзкий и глубокий молодой человек, предложил сыграть главную роль. Читаю и отмечаю, что обстоятельства и внутреннее состояние героя очень схожи с моими. У Франсуа тоже мама умирает, с девушкой расстался…»
Обсуждая роман Уэльбека и его вывод о разнице между женской и мужской сексуальностью («Старение мужчины медленно снижает эротический потенциал, а у женщин крушение происходит стремительно, всего за несколько лет, а то и месяцев»), Владимир признался, что в некоторой степени разделяет взгляды писателя.
«По моим наблюдениям, женщины после 40 становятся более чувственны, открывают в себе новые грани сексуальности, ну если подключают интеллект. Тут важно отказаться от вериг, которые тебя сковывают, и освободиться от некоторых понятий, навязанных обществом. Думаю, Уэльбек говорит о том, что у женщин желание сопряжено с биологической функцией, у которой есть предел. Просто природа немного успокаивает ее, когда женщина производит на свет другую жизнь. Мужчина, может, был бы и рад разродиться, но не может, поэтому он и мается всю жизнь и чего-то вечно ищет. Он пытается найти в материальном мире какие-то воплощения, которые бы его выражали в полной мере. Но это все равно никогда не будет приближено к тому, что испытывает женщина, когда рожает ребенка. Если резюмировать эту тему, мне кажется, что женщина никогда не поймет мужчину, а мужчина — женщину. Из-за разности биологического устройства»
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Размышляя на тему базовых бытовых потребностей женщин, которые игнорируются патриархальным обществом, Владимир выразил солидарность в борьбе женщин за равные права.
«У меня две дочки. Было время понаблюдать за ними. В их детстве куда я с ними только не ходил — в кинотеатры, театры, концертные залы, стадионы, музеи. И везде сталкивался с одной и той же проблемой — с огромными очередями в женские туалеты. Так вот, мои девочки никогда не стояли в этих очередях. Я всегда водил их в кабинки мужских уборных. Если бы я стал президентом, первый мой указ был бы о реконструкции общественных женских туалетов по всей стране. Мне стыдно наблюдать, как во время антракта в театре женщины вместо того, чтобы пойти в буфет, стоят в длиннющих очередях. Некоторые из них еле поспевают в зал к третьему звонку. XXI век на дворе, а уборные до сих пор проектируются по тому же принципу — одинаковое количество кабинок. Почему нельзя их делать в женском больше, чем в мужском? Понятно же, что потребности у мужчин и женщин разные. Значит, и разные должны быть условия для удовлетворения этих потребностей. Но проектируют и строят здания в основном мужчины, которые, видимо, не хотят об этом думать»
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«Я ничего не понимаю в феминизме, но поддерживаю движение. Оно в России еще только формируется. И конечно, всякий активизм не бывает без перегибов. Но я понимаю женщин, которые отстаивают свои элементарные права. Вся история человечества, как мне кажется, зиждется на подавлении женщины мужчиной. Терпеть это больше нельзя. Современные технологии позволяют женщине не быть замужем в привычном понимании этого слова. Женщина может сама себя обеспечивать, может родить сама — для этого ей просто нужно пойти в банк спермы, воспитывать детей тоже может сама. Женщина может жить без мужчины. Не выживать, а нормально жить»
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«Брак в сознании современного человека, как мне кажется, уже не может строиться на постулатах патриархального порядка. По моим ощущениям, наступает время равносущностных отношений между женщинами и мужчинами, которое, естественно, готовы принять не все»
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На провокационный вопрос о порнографии Владимир честно ответил, что периодически смотрит порнографические фильмы, обнаруживая в них не только средство для снятия напряжения, но и просветительский потенциал.
«Мне трудно представить сейчас взрослого человека, который, живя в эпоху стремительного развития порноиндустрии, не заглянет на какой-нибудь сайт порнографического содержания. Да, я посматриваю. Для меня это носит психотерапевтический, антропологический и просветительский характер. Бывает, нужно просто сбросить напряжение, потому что рядом может не оказаться человека, на которого бы ты смог излить свою накопившуюся сексуальную энергию. Подходить к порно с критериями морально-нравственного императива, думаю, не стоит. Это жизнь тела. Люди всегда этим занимались, просто сейчас благодаря техническому прогрессу процесс фиксации и распространения стал более демократичным. Не надо ходить в видеопрокат и краснеть перед продавцом. Хочешь — смотри, хочешь — не смотри. Это вопрос личных эстетических и этических норм, которые каждый определяет себе сам»
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В отличие от большинства коллег Владимир спокойно говорит о сексе и так же спокойно имитирует его на экране. По мнению актёра, эта тема ещё недостаточно осмыслена в отечественном кино.
«Это тоталитаризм, который был подкрепляем системой власти и религией с давних пор. Нам вдолбили в голову, что тело — это стыдно и грешно. В одной из моих настольных книг — "Голая обезьяна" зоолога Десмонда Морриса, где он объясняет, как люди функционируют с биологической точки зрения, — к человеческому телу иное отношение. Советую прочесть»
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«Кстати, то, что я на экране убедительно играю сцены секса, вовсе не означает, что я так же хорош в нем и вне экрана. Перед сексом, как и перед смертью, все равны: олигарху в кровати king size деньги не помогут, а вот бомж может удивить эротическим потенциалом в картонной коробке»
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