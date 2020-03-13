Экс-ассистентка Эмбер Херд рассказала о пристрастии начальницы к наркотикам и ее агрессивном поведении

Бывшая помощница Эмбер Херд
Кейт Джеймс раскрыла подробности отношений актрисы с Джонни Деппом
. Она рассказала об агрессивном поведении начальницы и проблемах Эмбер с наркотиками.
Экс-ассистентка работала с артисткой в 2012 и 2016 годах, и назвала этот период настоящим кошмаром. Поначалу знаменитость не называла имя своего избранника, а лишь говорила, что встречается «с одним стариком». Позднее помощница Эмбер познакомилась с Деппом, который произвел на нее впечатление застенчивого, доброго и вежливого человека. Неудивительно, что эмоциональная Херд вогнала Деппа в депрессию после их расставания.
По словам ассистентки, Херд пыталась повторить стиль Джонни Деппа во всем, включая интерьер дома и одежду: «Когда я впервые встретила Эмбер, ее стиль одежды был строгим. Вскоре все изменилось, и она начала одеваться богемно, носить все больше украшений из серебра и шляп, что, как мне кажется, повторяло стиль Джонни».
Кейт Джеймс признается, что актрису раздражало, когда ассистентка общалась с актером. Из-за этого она позволяла себе оскорбления в адрес помощницы. Употребление галлюциногенных грибов и МДМА также делало артистку эмоциональной и враждебно настроенной. И хотя сама Херд настаивала на проведении психиатрической экспертизы состояния Деппа
, об агрессивном поведении и пристрастиях Эмбер к наркотикам говорил и сам Джонни.
«Эмбер регулярно оскорбляла меня и часто кричала из-за мелочей. Она впадала в слепую ярость, и в такие моменты никто не мог спорить с ней. Даже если бы я пыталась что-то объяснить, не думаю, что она услышала бы это, потому что она была настолько зла».