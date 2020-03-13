Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом

Актер Том Хэнкс
и его супруга Рита Уилсон
заразились коронавирусом, и теперь изолированы в госпитале австралийского города Голд-Кост, где проходят лечение.
О диагнозе актер написал в своем Инстаграме:
«Мы чувствовали себя уставшими, словно у нас простуда и легкая лихорадка. Чтобы поступить правильно, как необходимо в сегодняшнем мире, мы прошли тестирование на коронавирус, и тесты оказались положительными».
Хэнкс и его супруга прибыли в Австралию для участия в съемках фильма База Лурмана
. Студия Warner Bros., которая занимается производством ленты, сообщила, что тесно сотрудничает с учреждениями здравоохранения, чтобы выявить, с кем контактировал Хэнкс и его супруга, и экстренно госпитализировать зараженных.
«Здоровье и безопасность членов нашей компании является нашим главным приоритетом, и мы принимаем меры предосторожности, чтобы защитить всех, кто занят на производстве наших фильмов по всему миру».
Заболевание своих родителей подтвердил и 29-летний Чет Хэнкс. Молодой человек спешил заверить, что симптомы отца и матери не острые, а значит при должном лечении они «быстро встанут на ноги».
«Всем привет! Это правда, у моих родителей нашли коронавирус. С ума сойти!
Они оба в порядке, у них нет особо сильных симптомов. Они не беспокоятся, но проходят все необходимые медицинские процедуры. Я не думаю, что тут есть, о чем волноваться. Спасибо за то, что вы переживаете о них, и за пожелания о выздоровлении. Я думаю, все будет в порядке»