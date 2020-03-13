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Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом

13 марта
2020 год

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13 марта 2020
Актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом, и теперь изолированы в госпитале австралийского города Голд-Кост, где проходят лечение.

Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом

О диагнозе актер написал в своем Инстаграме:

«Мы чувствовали себя уставшими, словно у нас простуда и легкая лихорадка. Чтобы поступить правильно, как необходимо в сегодняшнем мире, мы прошли тестирование на коронавирус, и тесты оказались положительными».

Хэнкс и его супруга прибыли в Австралию для участия в съемках фильма База Лурмана. Студия Warner Bros., которая занимается производством ленты, сообщила, что тесно сотрудничает с учреждениями здравоохранения, чтобы выявить, с кем контактировал Хэнкс и его супруга, и экстренно госпитализировать зараженных.

«Здоровье и безопасность членов нашей компании является нашим главным приоритетом, и мы принимаем меры предосторожности, чтобы защитить всех, кто занят на производстве наших фильмов по всему миру».

Заболевание своих родителей подтвердил и 29-летний Чет Хэнкс. Молодой человек спешил заверить, что симптомы отца и матери не острые, а значит при должном лечении они «быстро встанут на ноги».

«Всем привет! Это правда, у моих родителей нашли коронавирус. С ума сойти!
Они оба в порядке, у них нет особо сильных симптомов. Они не беспокоятся, но проходят все необходимые медицинские процедуры. Я не думаю, что тут есть, о чем волноваться. Спасибо за то, что вы переживаете о них, и за пожелания о выздоровлении. Я думаю, все будет в порядке»
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Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом фотографии
Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом фотографии
Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом фотографии
Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом фотографии
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