Евгений Стычкин, Ирина Безрукова и Наталья Медведева поддержали детей с дислексией

Российские звезды приняли участие во флешмобе в поддержку детей с дислексией.
Ассоциация родителей и детей с дислексией запустила конкурс «Ожившие буквы». Для этого родителям предлагается до 15 марта направить рисунок ребенка и рассказ о том, как он справляется с дислексией на почту: konkurs@dyslexiarf.com. Авторы пяти лучших рисунков и работ поедут в Санкт-Петербург и получат награды в Эрмитажном театре Государственного Эрмитажа.
В поддержку конкурса выступили звезды шоу-бизнеса. Они запустили флэшмоб #нарисуйдляэрмитажа. Евгений Стычкин
поделился фотографией и заявил, что важно вовремя диагностировать дислексию и помогать ребенку учиться, преодолевая трудности.
«Если ваш ребенок плохо учится, возможно, дело в дислексии. А если дислексию вовремя диагностировать и правильно ребенка учить, помогать ему, пользуясь образами, а не буквами, ну и так далее, то он может достичь невероятных высот! Не отказывайте своему ребенку в этом. А если дислексия уже диагностирована, то отправляйте работы на конкурс «Ожившие буквы», и лучшая работа будет награждена 13 апреля в Санкт-Петербурге в Государственном музее Эрмитаж».
Фотографиями с рисунками детей с дислексией поделились и другие звезды: Зара
,Ольга Шелест
, Елена Захарова
, Ирина Безрукова
, Анна Чурина
, Наталья Медведева
, Мария Берсенева
, Юлия Зимина
, Пелагея
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