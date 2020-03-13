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Евгений Стычкин, Ирина Безрукова и Наталья Медведева поддержали детей с дислексией

13 марта
2020 год

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13 марта 2020
Российские звезды приняли участие во флешмобе в поддержку детей с дислексией.

Евгений Стычкин, Ирина Безрукова и Наталья Медведева поддержали детей с дислексией

Ассоциация родителей и детей с дислексией запустила конкурс «Ожившие буквы». Для этого родителям предлагается до 15 марта направить рисунок ребенка и рассказ о том, как он справляется с дислексией на почту: konkurs@dyslexiarf.com. Авторы пяти лучших рисунков и работ поедут в Санкт-Петербург и получат награды в Эрмитажном театре Государственного Эрмитажа.

Евгений Стычкин, Ирина Безрукова и Наталья Медведева поддержали детей с дислексией

В поддержку конкурса выступили звезды шоу-бизнеса. Они запустили флэшмоб #нарисуйдляэрмитажа. Евгений Стычкин поделился фотографией и заявил, что важно вовремя диагностировать дислексию и помогать ребенку учиться, преодолевая трудности.

«Если ваш ребенок плохо учится, возможно, дело в дислексии. А если дислексию вовремя диагностировать и правильно ребенка учить, помогать ему, пользуясь образами, а не буквами, ну и так далее, то он может достичь невероятных высот! Не отказывайте своему ребенку в этом. А если дислексия уже диагностирована, то отправляйте работы на конкурс «Ожившие буквы», и лучшая работа будет награждена 13 апреля в Санкт-Петербурге в Государственном музее Эрмитаж».

Фотографиями с рисунками детей с дислексией поделились и другие звезды: Зара,Ольга Шелест, Елена Захарова, Ирина Безрукова, Анна Чурина, Наталья Медведева, Мария Берсенева, Юлия Зимина, Пелагея.

Евгений Стычкин, Ирина Безрукова и Наталья Медведева поддержали детей с дислексией
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Евгений Стычкин, Ирина Безрукова и Наталья Медведева поддержали детей с дислексией фотографии
Евгений Стычкин, Ирина Безрукова и Наталья Медведева поддержали детей с дислексией фотографии
Евгений Стычкин, Ирина Безрукова и Наталья Медведева поддержали детей с дислексией фотографии
Евгений Стычкин, Ирина Безрукова и Наталья Медведева поддержали детей с дислексией фотографии
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