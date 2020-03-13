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«Я баба не для красоты и борща»: Настасья Самбурская рассказала, что ожидает её будущего избранника

13 марта
2020 год

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13 марта 2020
Настасья Самбурская вновь поучаствовала в откровенной фотосессии журнала Maxim для апрельского номера и рассказала о своих прошлых отношениях и о том, каким видит своего будущего избранника.

«Я баба не для красоты и борща»: Настасья Самбурская рассказала, что ожидает её будущего избранника

Настасья призналась, что раньше была неразборчива в любовных отношениях.

«Мужчина должен приносить радость, а не канифолить мозги. Раньше я во все это ввязывалась: раз все вступают в отношения, то и мне туда надо. Но я не понимала, что в первую очередь важна духовная близость. Если мальчик был симпатичный, то я не обращала внимания, что мы не сходимся по ряду вопросов. У меня детородный возраст, поэтому я инстинктивно выбирала себе мужчину вроде как для продолжения рода».

Актриса вспоминает, как встретила мужчину, с которым впервые почувствовала себя настоящей женщиной, единственной заботой которой было решить, в каком платье выйти в свет.

«И мне в жизни повстречался мужчина, который задал совершенно новую планку отношений. Я очень деятельная, всегда сама за всех все решаю, а тут появился человек, который сгреб меня в охапку и не давал делать вообще ничего. Он все организовывал, обволакивал заботой. Единственное, что я делала — просто надевала красивое платье и вечером в прекрасном настроении выходила к ужину. Я не бежала открывать машину, он мне ее открывал и закрывал. И я впервые почувствовала себя женщиной».

Настасья рассказала, что с новым ухажером наконец-то смогла поговорить о высоком, а не заниматься обсуждением чужой личной жизни. Актрису не волновала даже внешность мужчины, однако их отношения закончились.

«И вдруг он внезапно мне предлагает дружбу — я это скушала. Через неделю предложила увидеться по-дружески, на что он мне заявил, что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает, и вообще он любит другую женщину. Я не поняла, что произошло: человека будто подменили. В любом случае, как бы он ни поступил, я его могу оправдать. Чего-то испугался, в подробности вдаваться не стала».

Сейчас актриса чувствует себя комфортно в одиночестве, однако всё же готова вступить в отношения с молодым человеком. Самбурская также добавила, что не собирается жертвовать карьерой ради постоянной готовки супов для любимого. Именно поэтому она с удовольствием предпочтет этому посещение ресторанов.

«Если я захочу удивить своего мужчину, я ему приготовлю. Но он не может заставлять меня жертвовать творческой самореализацией. Так что борщи только по праздникам и выходным. Я не буду бросать все и варить, мать его, борщ! В конце концов, я знаю много ресторанов, где варят вкусные борщи. Зато я могу дать понимание, тепло, нежность, надежность, заботу — у меня всего этого в избытке. А то у меня есть взрослые друзья, которые встречаются с молодыми девчонками, но держат их для красоты, а для разговоров у них есть друзья-мужчины. Так вот, я баба не для красоты и борща».
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«Я баба не для красоты и борща»: Настасья Самбурская рассказала, что ожидает её будущего избранника фотографии
«Я баба не для красоты и борща»: Настасья Самбурская рассказала, что ожидает её будущего избранника фотографии
«Я баба не для красоты и борща»: Настасья Самбурская рассказала, что ожидает её будущего избранника фотографии
«Я баба не для красоты и борща»: Настасья Самбурская рассказала, что ожидает её будущего избранника фотографии
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