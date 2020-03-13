Бег ту зе рутс: Александр Незлобин, Михаил Шац и Елена Валюшкина

10 марта в Центре документального кино состоялась всероссийская премьера комедийного сериала СТС «Корни»
. Первые две серии проекта о московском мажоре, который вернулся в родной город Залещинск, посмотрели исполнители главных ролей, их коллеги и друзья: Сергей Жуков
, Михаил Шац
, Анна Невская
, Елена Борщёва
, Елена Валюшкина
и другие.
фото: Михаил Марфин
фото: Сергей Жуков
фото: Данила Якушев
фото: Михаил Шац
фото: Елена Валюшкина
фото: Анна Невская
Сериал «Корни» в эфире с 10 марта на канале СТС в 19.00.
фото: Александр Незлобин