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Бег ту зе рутс: Александр Незлобин, Михаил Шац и Елена Валюшкина

13 марта
2020 год

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13 марта 2020
10 марта в Центре документального кино состоялась всероссийская премьера комедийного сериала СТС «Корни». Первые две серии проекта о московском мажоре, который вернулся в родной город Залещинск, посмотрели исполнители главных ролей, их коллеги и друзья: Сергей Жуков, Михаил Шац, Анна Невская, Елена Борщёва, Елена Валюшкина и другие.

Бег ту зе рутс: Александр Незлобин, Михаил Шац и Елена Валюшкина
фото: Михаил Марфин

Бег ту зе рутс: Александр Незлобин, Михаил Шац и Елена Валюшкина
фото: Сергей Жуков

Бег ту зе рутс: Александр Незлобин, Михаил Шац и Елена Валюшкина
фото: Данила Якушев

Бег ту зе рутс: Александр Незлобин, Михаил Шац и Елена Валюшкина
фото: Михаил Шац

Бег ту зе рутс: Александр Незлобин, Михаил Шац и Елена Валюшкина
фото: Елена Валюшкина

Бег ту зе рутс: Александр Незлобин, Михаил Шац и Елена Валюшкина
фото: Анна Невская

Бег ту зе рутс: Александр Незлобин, Михаил Шац и Елена Валюшкина
фото: Александр Незлобин

Сериал «Корни» в эфире с 10 марта на канале СТС в 19.00.

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Бег ту зе рутс: Александр Незлобин, Михаил Шац и Елена Валюшкина фотографии
Бег ту зе рутс: Александр Незлобин, Михаил Шац и Елена Валюшкина фотографии
Бег ту зе рутс: Александр Незлобин, Михаил Шац и Елена Валюшкина фотографии
Бег ту зе рутс: Александр Незлобин, Михаил Шац и Елена Валюшкина фотографии
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