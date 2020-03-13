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Джимми, Джимми: Болливуд приехал в Россию

13 марта
2020 год

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13 марта 2020
10 марта в кинотеатре «Октябрь» состоялось открытие IV фестиваля индийского кино MacCofee Bollywood Film Festival Russia. Церемонию посетили режиссер фильма открытия «Тьма» Датту Сандип и актеры Сатиш Гэйдж, Санкет Бишвашрао, Шрейас Бехре и Раджкумар Джарандж. В этот же день состоялась пресс-конференция с создателями картины и послом Индии в России Венкатешем Вармой.

Джимми, Джимми: Болливуд приехал в Россию
фото: Посол Индии в России Датла Бала Венкатеш Варма

Представляя свой фильм «Тьма», режиссер Датту Сандип признался: «Я впервые работал в жанре хоррор. Мне нравятся мелодрамы, музыкальное кино, но мне показалось интересным поэкспериментировать и мы сняли «Тьму». Хоррор - один из старейших жанров, который пользуется большой популярностью во всем мире. Но особенностью нашего фильма стал подход, мы сняли его для нас новым способом – screenlife и «найденная пленка». В отличие от многих индийских фильмов и того, к чему привыкли зрители, в «Тьме» нет песен, нет секса, это мрачный фильм».

Джимми, Джимми: Болливуд приехал в Россию
фото: Режиссёр и актёры фильма Тьма

IV фестиваль индийского кино MacCoffee Bollywood Film Festival продлится до 15 марта сразу в 7 городах - Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Тюмени и Самаре.
В рамках фестиваля можно будет посмотреть фильмы разных жанров – боевик «Отважная», традиционные для Болливуда трогательные истории любви «Свадебная церемония», «Берегитесь, красавицы» и «Слепая любовь» с привычными танцами и яркими костюмами, а также мотивирующая спортивная история «Индия, вперед!».

Джимми, Джимми: Болливуд приехал в Россию
фото: Даниил Белых
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Режиссер хоррора «Тьма» представит фильм на открытии фестиваля индийского кино в Москве
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Джимми, Джимми: Болливуд приехал в Россию фотографии
Джимми, Джимми: Болливуд приехал в Россию фотографии
Джимми, Джимми: Болливуд приехал в Россию фотографии
Джимми, Джимми: Болливуд приехал в Россию фотографии
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