Джимми, Джимми: Болливуд приехал в Россию

10 марта в кинотеатре «Октябрь» состоялось открытие IV фестиваля индийского кино MacCofee Bollywood Film Festival Russia. Церемонию посетили режиссер фильма открытия «Тьма»Датту Сандип и актеры Сатиш Гэйдж, Санкет Бишвашрао, Шрейас Бехре и Раджкумар Джарандж. В этот же день состоялась пресс-конференция с создателями картины и послом Индии в России Венкатешем Вармой.
фото: Посол Индии в России Датла Бала Венкатеш Варма
Представляя свой фильм «Тьма», режиссер Датту Сандип признался: «Я впервые работал в жанре хоррор. Мне нравятся мелодрамы, музыкальное кино, но мне показалось интересным поэкспериментировать и мы сняли «Тьму». Хоррор - один из старейших жанров, который пользуется большой популярностью во всем мире. Но особенностью нашего фильма стал подход, мы сняли его для нас новым способом – screenlife и «найденная пленка». В отличие от многих индийских фильмов и того, к чему привыкли зрители, в «Тьме» нет песен, нет секса, это мрачный фильм».
фото: Режиссёр и актёры фильма Тьма
IV фестиваль индийского кино MacCoffee Bollywood Film Festival продлится до 15 марта сразу в 7 городах - Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Тюмени и Самаре.
В рамках фестиваля можно будет посмотреть фильмы разных жанров – боевик «Отважная», традиционные для Болливуда трогательные истории любви «Свадебная церемония», «Берегитесь, красавицы» и «Слепая любовь» с привычными танцами и яркими костюмами, а также мотивирующая спортивная история «Индия, вперед!».