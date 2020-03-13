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Кэти Холмс впервые рассказала о браке с Томом Крузом

13 марта
2020 год

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13 марта 2020
Кэти Холмс дала интервью изданию InStyle, в котором рассказала о браке с Томом Крузом и их дочери Сури.

Кэти Холмс впервые рассказала о браке с Томом Крузом

Кэти Холмс призналась, что не смогла смириться с увлечением саентологией ее экс-супруга. Ей было тяжело принять решение о разрыве отношений с Томом Крузом, однако церковь саентологии запрещала общаться Крузу с ребенком, а Холмс и вовсе хотели лишить прав опеки. Во время этого нелегкого жизненного периода она получила помощь от совершенно неожиданных людей.

«Это было очень напряженное время. На меня было направлено слишком много внимания, а я осталась с маленькой дочерью на руках. Удивительно, но мне помогали совершенно незнакомые люди. За это я обожаю Нью-Йорк».

Кэти рассказала и о дочери Сури. Она утверждает, что девочка растет очень целеустремленной и способна многого добиться.

«Она выбирает себе увлечение и занимается им до тех пор, пока не добьется определенных успехов. И только после этого она говорит: «Окей, теперь я хочу изучить что-то другое». Она очень целеустремленная и трудолюбивая».
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Кэти Холмс впервые рассказала о браке с Томом Крузом фотографии
Кэти Холмс впервые рассказала о браке с Томом Крузом фотографии
Кэти Холмс впервые рассказала о браке с Томом Крузом фотографии
Кэти Холмс впервые рассказала о браке с Томом Крузом фотографии
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