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Скарлетт Йоханссон не хотела быть «Черной Вдовой»

14 марта
2020 год

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14 марта 2020
Издание Entertainment Weekly опубликовало статью о фильме «Черная Вдова», основанный на интервью с Кейт Шортланд, Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью и Дэвидом Харбором. Во время беседы режиссер призналась, что поначалу Скарлетт не хотела принимать участия в этом проекте. Сама актриса рассказала о характере своей героини и ее способностях.

Скарлетт Йоханссон не хотела быть «Черной Вдовой»

Йоханссон боялась, что сольный фильм про Черную Вдову не даст зрителям ничего нового и будет лишь сборником самоповторов. Однако режиссеру удалось объяснить, что фильм раскроет зрителям историю Наташи Романофф. Шортланд заметила, что в большинстве фильмов с участием Вдовы героиня словно бы статична, а зрителям мало известно о том, как Наташа Романофф жила в прошлом. Это упущение будет исправлено в новой киноленте, которая выйдет на экраны в конце апреля.

Во время беседы с журналистом Скарлетт поразмышляла о своей героине. Она считает, что сила ее персонажа, как ни парадоксально, в слабости.

«Я думаю, что сила этого персонажа действительно заключается в ее уязвимости… У нее эмоциональный интеллект, который позволил ей выжить без каких-либо реальных сверхдержав. Она решает проблемы. Она прагматичный человек. Я думаю, что многие из этих качеств по своей природе женские. Этот фильм — результат моего путешествия, моего личного путешествия».
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Скарлетт Йоханссон не хотела быть «Черной Вдовой» фотографии
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