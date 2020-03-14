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Евгений Миронов стал лауреатом премии Чарли Чаплина

14 марта
2020 год

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14 марта 2020
Евгений Миронов, признанный человеком года, стал первым российским лауреатом премии Чарли Чаплина. Награду за выдающийся вклад в киноискусство ему вручила внучка англо-американского актера – Кира Чаплин.

Евгений Миронов стал лауреатом премии Чарли Чаплина

Во время церемонии награждения внучка Чарли Чаплина отметила огромный вклад Миронова в театральное искусство. Она также подчеркнула, что счастлива впервые награждать российского артиста.

«Дамы и господа, я счастлива быть сегодня здесь, чтобы вручить первую награду Чарли Чаплина в России единственному и неповторимому Евгению Миронову. Разнообразие его искусства, которое он демонстрировал на протяжении более 30 лет своей карьеры, заслуживает этой награды. Он организовал в 2006 году собственную театральную компанию и возглавил Театр наций в Москве».

Миронов выразил свою благодарность и заметил, что в его окружении «все Чаплины».

«Для меня все Чаплины, потому что они не ради денег, не ради славы делают свое потрясающее дело, верят в это и приносят огромному количеству людей радость и дарят свое сердце и свою любовь»

Позже о радостном событии Евгений Миронов сообщил и в своем Instagram. Он опубликовал фотографии с мероприятия и поблагодарил всех, кто присутствовал, за прекрасный вечер.

«От осознания важности момента спасает только самоирония, которой учишься у него же, великого! Да здравствует Чаплин и все артисты! И спасибо за вчерашний день фонду «Артист», Кире Чаплин и моему другу Владимиру Теодоровичу Спивакову. Это незабываемо!»
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Евгений Миронов стал лауреатом премии Чарли Чаплина фотографии
Евгений Миронов стал лауреатом премии Чарли Чаплина фотографии
Евгений Миронов стал лауреатом премии Чарли Чаплина фотографии
Евгений Миронов стал лауреатом премии Чарли Чаплина фотографии
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