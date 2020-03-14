Евгений Миронов стал лауреатом премии Чарли Чаплина

Евгений Миронов
, признанный человеком года
, стал первым российским лауреатом премии Чарли Чаплина
. Награду за выдающийся вклад в киноискусство ему вручила внучка англо-американского актера – Кира Чаплин
.
Во время церемонии награждения внучка Чарли Чаплина отметила огромный вклад Миронова в театральное искусство. Она также подчеркнула, что счастлива впервые награждать российского артиста.
«Дамы и господа, я счастлива быть сегодня здесь, чтобы вручить первую награду Чарли Чаплина в России единственному и неповторимому Евгению Миронову. Разнообразие его искусства, которое он демонстрировал на протяжении более 30 лет своей карьеры, заслуживает этой награды. Он организовал в 2006 году собственную театральную компанию и возглавил Театр наций в Москве».
Миронов выразил свою благодарность и заметил, что в его окружении «все Чаплины».
«Для меня все Чаплины, потому что они не ради денег, не ради славы делают свое потрясающее дело, верят в это и приносят огромному количеству людей радость и дарят свое сердце и свою любовь»
Позже о радостном событии Евгений Миронов сообщил и в своем Instagram. Он опубликовал фотографии с мероприятия и поблагодарил всех, кто присутствовал, за прекрасный вечер.
«От осознания важности момента спасает только самоирония, которой учишься у него же, великого! Да здравствует Чаплин и все артисты! И спасибо за вчерашний день фонду «Артист», Кире Чаплин и моему другу Владимиру Теодоровичу Спивакову. Это незабываемо!»