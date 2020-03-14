СМИ: Бен Аффлек встречается с Аной де Армас

Недавно исполнители главных ролей в фильме «Глубокая вода», Бен Аффлек
и Ана де Армас
, были замечены на романтической прогулке в Коста-Рике.
В фильме актеры сыграли супружескую пару, однако на момент съемок не были в романтических отношениях. На днях очевидец заметил пару на пляже и отметил, что мужчина с женщиной находятся отнюдь не в дружеских отношениях.
«Они, без сомнения, настоящая пара. Они целовались, не выпускали друг друга из объятий, обменивались влюбленными взглядами и постоянно фотографировались. С лица Бена не сходила улыбка. Он по уши влюблен в Ану. Они сняли дом на берегу океана. Погода довольно жаркая, и вечером они решили немного освежиться на прогулке. Они каждый день выходят посмотреть на закат. Кажется, они очень счастливы друг с другом».
Многие считают, что это пиар-акция, приуроченная к выходу фильма, и пара на самом деле только «играет в любовь». Ранее Ане де Армас приписывали роман с Брэдли Купером
, ведь актеры позволили себе флиртовать, смеяться и обниматься во время торжественного завтрака Американского института киноискусства в Беверли-Хиллз.