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СМИ: Бен Аффлек встречается с Аной де Армас

14 марта
2020 год

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14 марта 2020
Недавно исполнители главных ролей в фильме «Глубокая вода», Бен Аффлек и Ана де Армас, были замечены на романтической прогулке в Коста-Рике.

СМИ: Бен Аффлек встречается с Аной де Армас

В фильме актеры сыграли супружескую пару, однако на момент съемок не были в романтических отношениях. На днях очевидец заметил пару на пляже и отметил, что мужчина с женщиной находятся отнюдь не в дружеских отношениях.

«Они, без сомнения, настоящая пара. Они целовались, не выпускали друг друга из объятий, обменивались влюбленными взглядами и постоянно фотографировались. С лица Бена не сходила улыбка. Он по уши влюблен в Ану. Они сняли дом на берегу океана. Погода довольно жаркая, и вечером они решили немного освежиться на прогулке. Они каждый день выходят посмотреть на закат. Кажется, они очень счастливы друг с другом».

Многие считают, что это пиар-акция, приуроченная к выходу фильма, и пара на самом деле только «играет в любовь». Ранее Ане де Армас приписывали роман с Брэдли Купером, ведь актеры позволили себе флиртовать, смеяться и обниматься во время торжественного завтрака Американского института киноискусства в Беверли-Хиллз.
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СМИ: Бен Аффлек встречается с Аной де Армас фотографии
СМИ: Бен Аффлек встречается с Аной де Армас фотографии
СМИ: Бен Аффлек встречается с Аной де Армас фотографии
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