Парк Культуры и Отдыха: Елена Летучая, Тина Канделаки и Карина Мишулина

12 марта в ресторане «Восход» в московском парке «Зарядье» прошел закрытый предпремьерный показ третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада». Сюрпризом вечера стало интерактивное шоу, частью которого смогли себя почувствовать все присутствующие. Роботы из парка развлечений по мотивам Второй мировой войны ворвались в XXI век. А гости премьеры, подобно сотрудникам корпорации Делос, могли управлять андроидами с помощью специально разработанной для премьеры программы, и решать, как именно будет развиваться история. Среди посетителей премьеры были замечены Елена Летучая, Марианна Максимовская, Саша Лусс, Тина Канделаки, Карина Мишулина и другие.