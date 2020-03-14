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Парк Культуры и Отдыха: Елена Летучая, Тина Канделаки и Карина Мишулина

14 марта
2020 год

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14 марта 2020
12 марта в ресторане «Восход» в московском парке «Зарядье» прошел закрытый предпремьерный показ третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада». Сюрпризом вечера стало интерактивное шоу, частью которого смогли себя почувствовать все присутствующие. Роботы из парка развлечений по мотивам Второй мировой войны ворвались в XXI век. А гости премьеры, подобно сотрудникам корпорации Делос, могли управлять андроидами с помощью специально разработанной для премьеры программы, и решать, как именно будет развиваться история. Среди посетителей премьеры были замечены Елена Летучая, Марианна Максимовская, Саша Лусс, Тина Канделаки, Карина Мишулина и другие.

Парк Культуры и Отдыха: Елена Летучая, Тина Канделаки и Карина Мишулина
фото: Саша Лусс

Парк Культуры и Отдыха: Елена Летучая, Тина Канделаки и Карина Мишулина
фото: Ирина Чеснокова

Парк Культуры и Отдыха: Елена Летучая, Тина Канделаки и Карина Мишулина
фото: Наталья Бардо

Парк Культуры и Отдыха: Елена Летучая, Тина Канделаки и Карина Мишулина
фото: Михаил Идов

Парк Культуры и Отдыха: Елена Летучая, Тина Канделаки и Карина Мишулина
фото: Тина Канделаки

Парк Культуры и Отдыха: Елена Летучая, Тина Канделаки и Карина Мишулина
фото: Елена Летучая

Парк Культуры и Отдыха: Елена Летучая, Тина Канделаки и Карина Мишулина
фото: Карина Мишулина

Российская премьера третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада» состоится в онлайн-сервисе Amediateka 16 марта 2020 года.

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Парк Культуры и Отдыха: Елена Летучая, Тина Канделаки и Карина Мишулина фотографии
Парк Культуры и Отдыха: Елена Летучая, Тина Канделаки и Карина Мишулина фотографии
Парк Культуры и Отдыха: Елена Летучая, Тина Канделаки и Карина Мишулина фотографии
Парк Культуры и Отдыха: Елена Летучая, Тина Канделаки и Карина Мишулина фотографии
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