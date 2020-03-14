«Для меня это прыжок в бездну»: Агата Муцениеце прокомментировала развод с Прилучным

В конце февраля Агата Муцениеце и Павел Прилучныйобъявили о решении развестись после 8 лет брака. И, к сожалению поклонников пары, решение это не было импульсивным - актёры настроены вполне серьёзно. В новом выпуске своего видеоблога «Прилучные будни» (получившем название «Будни разведёнки») Агата показала, как ей живётся в статусе без пяти минут разведёнки. Если коротко - то достаточно неплохо. Актриса приятно проводит время в обществе детей и подруг, работает на шоу «Голос.Дети» и поминутно делится со зрителями «лайфхаками разведёнки».
От восьмилетнего брака с Прилучным у Агаты остались не только двое детей, но и татуировка обручального кольца на безымянном пальце правой руки. Клеймо романтической уверенности вступавших в брак влюблённых в том, что их союз будет нерушим. Навещая тату-мастера, который превратил это синее колечко в графичную лисичку, Агата призналась, что нарушила все рекомендации пиарщков, объявив о разводе.
«Мой влог заключался в том, что я всегда говорила правду, правду и только правду. Я разделяла с вами весёлые, хорошие моменты своей жизни. Но вот бывает и такое. Сегодня я опубликовала официальный пост о том, что мы с Пашей всё-таки будем официально расторгать наши отношения. И есть у меня один казус, называется «тату на пальце». Так вот чего там скорбеть, подумала я. Ведь у меня есть друг Тимур - человек, который делал все мои татуировки. Я буду торжественно перебивать свой палец. Мы хотим превратить кольцо в лисичку».
«Я опубликовала пост не по правилам. Все пиар-директоры меня манали, потому что надо в одно время выложить одинаковые посты с одинаковыми фотографиями и текстом. И меня всё это так выбесило. Что все диктуют, что надо делать и как это делать. Поэтому я решила, что не буду ничего скрывать. Так бывает. Это тяжело, плохо, ужасно. Но если надо - то надо, девочки».
В конце выпуска Агата дала женщинам совет не бояться расставаний и неизвестности: «Я не собираюсь на этом хайпить. Это некрасиво. Это была моя семья, мой муж. До сих пор и всегда он будет моим родным человеком. У нас общие дети. Но мне кажется, это важно - каждой женщине, маме, девушке - не боятся. Если честно, для меня это прыжок в бездну. Я не знаю, что будет со мной, я не знаю, куда я пойду, и как сложится в дальнейшем моя судьба. Но я от всей души хочу пожелать женщинам не бояться делать то, что они считают нужным. На самом деле было страшно решиться, потому что у меня был прекрасный муж, влиятельный, секс-символ страны. Кажется, глупо уходить от секс-символа, но так будет правильнее. И я не боюсь того, что будет. Мне даже интересно».