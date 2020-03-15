Джуд Лоу станет шестикратным отцом

Год назад 47-летний Джуд Лоу женился на своей избраннице
, 32-летней Филиппе Коэн спустя 4 года отношений. А на днях совершенно случайно стало известно, что они станут родителями.
Супруги живут в Лондоне и стараются не попадать в объективы папарацци. Но, как выяснилось, удается им это не всегда. Недавно в сеть попали кадры пары, где отчетливо виден округлившийся живот Филиппы.
Сами супруги еще не прокомментировали эту информацию. Напомним, что для Джуда Лоу будущий ребенок станет шестым. А вот Филиппа еще не имеет родительского опыта. Зато она с легкостью смогла найти общий язык со всеми детьми Джуда. По словам артиста, супруга нередко дает ему советы по воспитанию детей, ведь она имеет докторскую степень в области психологии.