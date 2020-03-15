Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джуд Лоу станет шестикратным отцом

15 марта
2020 год

Лайфстайл >>
15 марта 2020
Год назад 47-летний Джуд Лоу женился на своей избраннице, 32-летней Филиппе Коэн спустя 4 года отношений. А на днях совершенно случайно стало известно, что они станут родителями.

Джуд Лоу станет шестикратным отцом

Супруги живут в Лондоне и стараются не попадать в объективы папарацци. Но, как выяснилось, удается им это не всегда. Недавно в сеть попали кадры пары, где отчетливо виден округлившийся живот Филиппы.

Джуд Лоу станет шестикратным отцом

Сами супруги еще не прокомментировали эту информацию. Напомним, что для Джуда Лоу будущий ребенок станет шестым. А вот Филиппа еще не имеет родительского опыта. Зато она с легкостью смогла найти общий язык со всеми детьми Джуда. По словам артиста, супруга нередко дает ему советы по воспитанию детей, ведь она имеет докторскую степень в области психологии.
версия для печати
Ссылки по теме
«Он не зазнавшийся говнюк»: Юлия Снигирь рассказала о работе с Джудом Лоу
Поиск по меткам
детиинтернет
персоны
Джуд Лоу

фотографии >>
Джуд Лоу станет шестикратным отцом фотографии
Джуд Лоу станет шестикратным отцом фотографии
Джуд Лоу станет шестикратным отцом фотографии
Джуд Лоу станет шестикратным отцом фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Виталий Абдулов
Любовь Аксёнова
Юрий Горобец
Владимир Литвинов
Оксана Мысина
Владимир Самойлов
Александр Сирин
Евгений Цыганов
Мария Шалаева
Дорис Абессер
Жуакин де Алмейда
Катерина Боратто
Джордж Брент
Ева Лонгория
Келлан Лутц
Ирена Лясковская
все родившиеся 15 марта >>

Афиша кино >>

Афера в Майами
триллер, шпионский фильм, экранизация
Бельгия, Бразилия, Испания, Франция, 2019
Мой друг мистер Персиваль
драма, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Австралия, 2019
Тайная жизнь
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Германия, США, 2019
Белый, белый день
драма, триллер
Исландия, Дания, Швеция, 2019
Верю в любовь
биография, драма, мелодрама, экранизация
США, 2020
Номер 1
Россия, 2020
Тролли: Мировой тур
комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Тьма
триллер, фильм ужасов
Индия, 2020
Убийства по открыткам
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер, экранизация
Великобритания, Норвегия, США, Швеция, 2020
Чудо-детки: Непутёвые волшебники
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2020
Кукла 2: Брамс
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Пиноккио
детский фильм, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Италия, Франция, Великобритания, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

«Бетти»
Ролики фильмов
«Бетти»
Молодые жительницы Нью-Йорка пытаются найти свое место в мире скейтбординга, где правят преимущественно мужчины.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен