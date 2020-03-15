Вайнона Райдер и Пенелоппа Крус встали на защиту Джонни Деппа

Джонни Депп
все еще продолжает выяснять отношения с бывшей супругой Эмбер Херд
. Официально расстались
они три года назад. Тогда Эмбер обвинила мужа в домашнем насилии и подала на развод. Но потом супруги решили расстаться на хорошей ноте и объявили, что претензий друг к другу не имеют.
Однако позже, в 2018 году, Херд начала публично рассказывать о своих проблемах в отношениях с Деппом, о постоянных пьянках и побоях. Актер, недолго думая, подал на экс-супругу в суд за клевету.
Затем супруги начали приводить все новые и новые доказательства, обвиняя друг друга в рукоприкладстве
, все больше заводя суд в тупик
. Новое заседание по делу бывших супругов длинною в 10 дней намечено на 23 марта, после чего суд вынесет окончательное решение. Поэтому сейчас любые свидетельства могут помочь суду раз и навсегда закончить разбирательства.
На сторону Деппа уже встали как минимум 2 свидетеля – его бывшая возлюбленная Вайнона Райдер
и давняя подруга Пенелопа Крус
.
С Вайноной Джонни Депп встречался 4 года, и за все это время он ни разу не поднял на нее руку.
«Я не хочу никого называть лжецом, но из моего опыта общения с Джонни невозможно поверить, что такие ужасные обвинения являются правдой»
, - сказала актриса.
«Я очень хорошо знаю Джонни много лет. Мы были вместе как пара в течение четырех лет, и я до сих считаю его своим лучшим другом, близким и родным человеком. Наши отношения с ним были одними из самых важных в моей жизни. Понятно, я не была там во время его брака с Эмбер. Но мой опыт настолько сильно отличался от того, что она описывает, что я была абсолютно шокирована, смущена и расстроена, услышав обвинения против Джонни»
.
Райдер также заявила, что ей трудно смириться с этими обвинениями: «Сама мысль о том, что он невероятно жестокий человек, очень далека от того Джонни, которого я знала и любила. Я никак не могу смириться с этими обвинениями. Я знаю его только как действительно хорошего человека - невероятно любящего, чрезвычайно заботливого парня, который защищал меня и людей, которых он любит. С ним я чувствовала себя как за каменной стеной»
.
Пенелопа Крус также публично выступила с заявлением и назвала Джонни добрейшим человеком, неспособным на дурной поступок.
«Я познакомилась с Джонни, когда мне было 19 лет. Он был в Мадриде, и Педро Альмодовар представил его мне. Тогда я знала по-английски всего две фразы: «Как дела?» и «Я хочу работать с Джонни Деппом»
, - рассказала актриса.
«Прошло много лет, и я не только сделала с ним три фильма, но и до сих пор рассчитываю на него как на хорошего друга. Меня всегда поражали его доброта, блестящий ум, талант и своеобразное чувство юмора. Я видела Джонни в очень многих ситуациях, и он всегда добр ко всем вокруг. Он один из самых щедрых людей, которых я знаю»
.
Актриса также рассказала, что благодарна Деппу за огромную поддержку в один из самых важных моментов в ее жизни: «В течение шести месяцев моей первой беременности я проводила с ним каждый божий день, пока мы снимали «Пиратов Карибского моря». Мы с мужем никогда не забудем ту нежность, защиту и доброту, с которой он относился ко мне на каждом шагу этого процесса»
.