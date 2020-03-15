«Есть всего две вещи, на которые я не пойду в кадре»: Павел Табаков о профессиональной смелости

Табаков-младший рассказал, что уже в этом году на большие экраны выйдет интересная картина «Ампир V» с ним в главной роли. Причем вместе с Павлом в съемках участвовал репер Оксимирон.
фото: Кадр из фильма «Ампир V»
«Я закончил работу над фильмом по роману Виктора Пелевина – «Ампир V». Его режиссер – Виктор Гинзбург, у меня в картине главная роль. Со мной вместе снялся Оксимирон. Над фильмом очень долго работали, чтобы все было качественно. И я думаю, что в этом году состоится премьера. Тем более что как раз мое имя стало звучать чаще. Параллельно я учусь на продюсерском факультете в ГИТИСе на курсе у Андрея Михайловича Воробьева, который директор Мастерской Петра Фоменко. Сейчас мы продолжаем с Софией Яруллиной снимать Happy End. Для ТНТ и Premier я еще успел сняться в «Полете»Тодоровского с Хлыниной и обоими Ефремовыми – сериал о двух юристах, которые чудом не попали в авиакатастрофу и решили переосмыслить жизнь и кидануть свою компанию. И вот уже совсем скоро на все тех же ТНТ и Premier выходит сериал «Колл-центр»Меркуловой и Чупова, где я играю одну из главных ролей», - поделился своими планами актер.
Уже 23 марта состоится премьера «Колл-центра». Павел рассказал, что проект достаточно жесткий для российского зрителя.
фото: Кадр из сериала «Колл-центр»
«В общем-то «колл-центр» – история тоже, конечно, трешовая. Мне кажется, что жести и ада в сериале могло быть еще больше, потому что все-таки его можно назвать коридорным триллером, что-то вроде «Пилы». А значит задания от садистов, которые представились по телефону Мамой и Папой, взяв в заложники сотрудников колл-центра секс-шопа, могли быть изощреннее. В сериале всего 12 героев, из которых 6 – чуть главнее. И зритель видит, во-первых, что происходит с нами здесь и сейчас в закрытом офисном пространстве, а во-вторых – флешбеки в наше прошлое, чтобы понять, кто мы такие и какой у нас жизненный опыт».
По словам Табакова, кроме треша в сериале немало и обнаженки. Например, ему даже пришлось водить в кадре хоровод абсолютно голым. Актер признался, что это не противоречит его принципам – есть вещи и похуже.
«Меня удивляет, когда люди отказываются сниматься в постельных сценах или что-то делать на камеру. Они же читали сценарий, говорили с режиссером, знали, на что идут. Для меня есть, пожалуй, всего две вещи, на которые я не пойду в кадре: я не буду срать и ссать на камеру. Я говорю именно о тех сценах, когда это зрителю транслируется прямо в лоб. А что касается члена в кадре – я абсолютно голый вожу хоровод в «Колл-центре». Что тут еще скажешь?»