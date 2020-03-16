Чудо-женщина: Самые необычные роли Ксении Собчак в кино

19 марта 2020 года в российский прокат выходит авантюрная комедия Михаила Расходникова «Номер 1»
с Филиппом Янковским
, Дмитрием Власкиным
, Риной Гришиной
и Ксенией Собчак
в главных ролях. Матёрый похититель предметов искусства Феликс (Янковский) выходит из тюрьмы с утопическим намерением жить не по лжи и вести честный бизнес. С праведного пути его сбивает молоденький аферист Артём (Власкин): рассыпаясь в комплиментах, он уговаривает Феликса провернуть наглую аферу - украсть картину Марка Ротко «№ 1» стоимостью 80 миллионов долларов из галереи, принадлежащей бывшей жене Феликса (Собчак). Ну а поскольку все аферисты - люди очень романтичные, посреди операции Артём влюбляется в следовательницу Марину (Гришина), которая в свободное от свиданий время пытается поймать Феликса с поличным.
В преддверии выхода фильма в прокат Кино-Театр.Ру
вспоминает самые необычные роли Ксении Анатольевны Собчак - чудо-женщины российского шоу-бизнеса, рейтинг узнаваемости которой, по её же собственным словам, равен рейтингу Владимира Путина
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«Воры и проститутки. Приз – полет в космос»
Кинодебют Ксении Анатольевны состоялся в шизофазическом бреду Александра Сорокина
, снятом по мотивам останков грандиозного замысла Юрия Кары
, мечтавшего снять фильм на орбите. Владимир Стеклов
исполнил в фильме роль учёного Евгения Михайлова, занимавшегося в СССР опытами по скрещиванию детей и животных. После духовного переворота Евгений по приказу Горбачёва отправляется на орбитальную станцию «Мир», где берёт себе звонкую кличку Ювеналий и объявляет себя космическим невозвращенцем. В свете этих событий власти начинают опасаться, что прозревший Ювеналий начнёт активно делиться в общественностью гостайнами, и решают устранить его с помощью Ксении Собчак. То есть её героини - журналистки-психолога Марины Потаски, отважно согласившейся по заданию властей отправиться на орбитальную станцию, чтобы напоить Ювеналия отравленным коньяком. Прибыв на станцию в соблазнительном жёлтом трико, героиня Собчак очаровывается природным магнетизмом Ювеналия и отдаётся ему в невесомости. Актёрский состав фильма поражает не меньше, чем его сюжет: Ксения Анатольевна дебютировала в компании таких мастодонтов отечественного кинематографа как Лидия Федосеева-Шукшина
, Михаил Козаков
и Наталья Селезнёва
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«Роман с Кокаином»
Короткая фильмография Ксении Анатольевны состоит по большей части из крохотных эпизодических ролей в фильмах и сериалах весьма сомнительного качества и низкой востребованности у зрителей («Гитлер Капут!»
, «Энтропия»
, «Корпоратив»
, «Самый лучший фильм»
и т.д.). Железобетонная неразборчивость Ксении Анатольевны редко даёт сбои. И когда это случилось в первый раз - вмешался злой рок. Многострадальный фильм Геннадия Сидорова
«Роман с кокаином», в котором Собчак исполнила одну из самых крупных и серьёзных своих ролей - девушку-мечту по имени Соня, прошёл мимо зрителя. Виной тому послужили сразу два неблагоприятных обстоятельства. Во-первых, Сидоров неожиданно скончался в 2011 году, и завершение работы над картиной легло на плечи исполнителя главной роли и продюсера Игоря Трифа
, бизнесмена с ничтожным опытом работы в кино. Во-вторых, выход фильма пришёлся на непростой для российского кинематографа период, когда начала вступать в силу инициатива законотворцев из Госдумы на запрет сцен с употреблением алкоголя, сигарет и наркотиков. Большинство кинотеатров отказалось брать фильм, который был показан всего в 6 городах страны.
«Мифы»
Самая необычная роль Собчак - мифическая роль, которую мы никогда не увидим. Дебютная комедия Александра Молочникова
про приключения современного Одиссея на невысоком Олимпе московской светской тусовки, представленной Фёдором Бондарчуком
, Иваном Ургантом
, Сергеем Безруковым
и братьями Верниками
, не могла обойтись без участия Ксении Анатольевны. Однако на финальном монтаже фильма Молочников принял решение вырезать все эпизоды с участием Собчак - она мелькает лишь на сатанинском балу благотворительного акукциона, организованного депутатом Мишкиной (Ирина Розанова
). О решении Молочникова Ксения Анатольевна узнала постфактум, когда уже состоялась премьера фильма на «Кинотавре». Чтобы выяснить, за что же Молочников с ней так поступил, Ксения Анатольевна пригласила его на интервью в шоу «Собчак против всех» и предъявила претензию: «Это как минимум нечестно по отношению ко мне, поэтому я хочу об этом сказать. Сорок съёмочных дней моих, огромное количество потраченного времени, сил, ребёнок, который ждал меня дома. И в итоге ты вообще вырезал мою линию»
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Ошеломительный ответ Молочникова, который выразил явное нежелание эту тему обсуждать, сводился к тому, что так было правильнее, да и вообще, даже те считанные секунды, в которых засветилась Собчак, позволят россиянам наконец-то узнать о её существовании и послужат своеобразной рекламой её предвыборной кампании.
«Номер 1» в прокате с 19 марта 2020 года
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