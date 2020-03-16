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Чудо-женщина: Самые необычные роли Ксении Собчак в кино

16 марта
2020 год

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16 марта 2020
19 марта 2020 года в российский прокат выходит авантюрная комедия Михаила Расходникова «Номер 1» с Филиппом Янковским, Дмитрием Власкиным, Риной Гришиной и Ксенией Собчак в главных ролях. Матёрый похититель предметов искусства Феликс (Янковский) выходит из тюрьмы с утопическим намерением жить не по лжи и вести честный бизнес. С праведного пути его сбивает молоденький аферист Артём (Власкин): рассыпаясь в комплиментах, он уговаривает Феликса провернуть наглую аферу - украсть картину Марка Ротко «№ 1» стоимостью 80 миллионов долларов из галереи, принадлежащей бывшей жене Феликса (Собчак). Ну а поскольку все аферисты - люди очень романтичные, посреди операции Артём влюбляется в следовательницу Марину (Гришина), которая в свободное от свиданий время пытается поймать Феликса с поличным.

Чудо-женщина: Самые необычные роли Ксении Собчак в кино

В преддверии выхода фильма в прокат Кино-Театр.Ру вспоминает самые необычные роли Ксении Анатольевны Собчак - чудо-женщины российского шоу-бизнеса, рейтинг узнаваемости которой, по её же собственным словам, равен рейтингу Владимира Путина.

«Воры и проститутки. Приз – полет в космос»

Чудо-женщина: Самые необычные роли Ксении Собчак в кино

Кинодебют Ксении Анатольевны состоялся в шизофазическом бреду Александра Сорокина, снятом по мотивам останков грандиозного замысла Юрия Кары, мечтавшего снять фильм на орбите. Владимир Стеклов исполнил в фильме роль учёного Евгения Михайлова, занимавшегося в СССР опытами по скрещиванию детей и животных. После духовного переворота Евгений по приказу Горбачёва отправляется на орбитальную станцию «Мир», где берёт себе звонкую кличку Ювеналий и объявляет себя космическим невозвращенцем. В свете этих событий власти начинают опасаться, что прозревший Ювеналий начнёт активно делиться в общественностью гостайнами, и решают устранить его с помощью Ксении Собчак. То есть её героини - журналистки-психолога Марины Потаски, отважно согласившейся по заданию властей отправиться на орбитальную станцию, чтобы напоить Ювеналия отравленным коньяком. Прибыв на станцию в соблазнительном жёлтом трико, героиня Собчак очаровывается природным магнетизмом Ювеналия и отдаётся ему в невесомости. Актёрский состав фильма поражает не меньше, чем его сюжет: Ксения Анатольевна дебютировала в компании таких мастодонтов отечественного кинематографа как Лидия Федосеева-Шукшина, Михаил Козаков и Наталья Селезнёва.

«Роман с Кокаином»

Чудо-женщина: Самые необычные роли Ксении Собчак в кино

Короткая фильмография Ксении Анатольевны состоит по большей части из крохотных эпизодических ролей в фильмах и сериалах весьма сомнительного качества и низкой востребованности у зрителей («Гитлер Капут!», «Энтропия», «Корпоратив», «Самый лучший фильм» и т.д.). Железобетонная неразборчивость Ксении Анатольевны редко даёт сбои. И когда это случилось в первый раз - вмешался злой рок. Многострадальный фильм Геннадия Сидорова «Роман с кокаином», в котором Собчак исполнила одну из самых крупных и серьёзных своих ролей - девушку-мечту по имени Соня, прошёл мимо зрителя. Виной тому послужили сразу два неблагоприятных обстоятельства. Во-первых, Сидоров неожиданно скончался в 2011 году, и завершение работы над картиной легло на плечи исполнителя главной роли и продюсера Игоря Трифа, бизнесмена с ничтожным опытом работы в кино. Во-вторых, выход фильма пришёлся на непростой для российского кинематографа период, когда начала вступать в силу инициатива законотворцев из Госдумы на запрет сцен с употреблением алкоголя, сигарет и наркотиков. Большинство кинотеатров отказалось брать фильм, который был показан всего в 6 городах страны.

«Мифы»

Чудо-женщина: Самые необычные роли Ксении Собчак в кино

Самая необычная роль Собчак - мифическая роль, которую мы никогда не увидим. Дебютная комедия Александра Молочникова про приключения современного Одиссея на невысоком Олимпе московской светской тусовки, представленной Фёдором Бондарчуком, Иваном Ургантом, Сергеем Безруковым и братьями Верниками, не могла обойтись без участия Ксении Анатольевны. Однако на финальном монтаже фильма Молочников принял решение вырезать все эпизоды с участием Собчак - она мелькает лишь на сатанинском балу благотворительного акукциона, организованного депутатом Мишкиной (Ирина Розанова). О решении Молочникова Ксения Анатольевна узнала постфактум, когда уже состоялась премьера фильма на «Кинотавре». Чтобы выяснить, за что же Молочников с ней так поступил, Ксения Анатольевна пригласила его на интервью в шоу «Собчак против всех» и предъявила претензию: «Это как минимум нечестно по отношению ко мне, поэтому я хочу об этом сказать. Сорок съёмочных дней моих, огромное количество потраченного времени, сил, ребёнок, который ждал меня дома. И в итоге ты вообще вырезал мою линию».
Ошеломительный ответ Молочникова, который выразил явное нежелание эту тему обсуждать, сводился к тому, что так было правильнее, да и вообще, даже те считанные секунды, в которых засветилась Собчак, позволят россиянам наконец-то узнать о её существовании и послужат своеобразной рекламой её предвыборной кампании.

«Номер 1» в прокате с 19 марта 2020 года.

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Сергей БезруковФёдор БондарчукВадим ВерникИгорь ВерникДмитрий ВласкинРина ГришинаЮрий КараАлександр МолочниковМихаил РасходниковИрина РозановаГеннадий СидоровКсения СобчакАлександр Сорокин (III)Владимир СтекловИгорь ТрифИван УргантФилипп Янковский
фильмы
Воры и проститутки. Приз - полёт в космосГитлер капут!КорпоративМифыНомер 1Роман с кокаиномСамый лучший фильмЭнтропия

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Чудо-женщина: Самые необычные роли Ксении Собчак в кино фотографии
Чудо-женщина: Самые необычные роли Ксении Собчак в кино фотографии
Чудо-женщина: Самые необычные роли Ксении Собчак в кино фотографии
Чудо-женщина: Самые необычные роли Ксении Собчак в кино фотографии
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