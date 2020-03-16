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Тигран Кеосоян и Маргарита Симоньян ждут четвертого ребёнка

16 марта
2020 год

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16 марта 2020
В информационном пространстве, работающем последние пару недель на ухудшение настроения подавляющей части населения России, всё же проскакивают светлые моменты и новости о чьих-то частных радостях. Например, новость о том, что 39-летняя Маргарита Симоньян и её 54-летний супруг Тигран Кеосаян снова ждут пополнения в своём большом семействе - спустя полгода после рождения третьего ребёнка. О своей четвертой беременности журналистка сообщила в Инстаграме.

Тигран Кеосоян и Маргарита Симоньян ждут четвертого ребёнка

«Дорогие и любимые подписчики!
Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна.
Это, конечно, слишком рано — получается, я забеременела всего через 4 месяца после предыдущих родов, но раз уж так получилось, не могу воспринимать это иначе как благословение».

В сообщении Маргарита также призналась, что всегда была против абортов, и устроила аукцион невиданной щедрости, заявив, что сделает денежный перевод всем нуждающимся будущим матерям.

«Я, кажется, никогда не говорила этого публично, но я против абортов. Не берусь советовать другим и не считаю, что этим должно заниматься государство, но лично для меня аборт всегда был невозможен.
Вы помните, когда я родила Маро, я объявила акцию поддержки недавно родивших мам. Мне написали 128 нуждающихся мамочек и получили свой подарок от Маро.
Теперь я хочу помочь удержать кого-то от аборта или от того, чтобы оставить ребенка в детдоме.
Если вы действительно нуждаетесь, пишите мне сюда, присылайте номер карточки, я сделаю вам перевод, которого хватит на то, чтобы купить всё, что нужно к родам и первым месяцам жизни ребенка, а наши ребята из ДДБМ (Благотворительный и социальный проект RT «Дальше действовать будем мы» - прим. ред.) свяжутся с вами, чтобы выяснить, как еще можно вам помочь».
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Тигран Кеосоян и Маргарита Симоньян ждут четвертого ребёнка фотографии
Тигран Кеосоян и Маргарита Симоньян ждут четвертого ребёнка фотографии
Тигран Кеосоян и Маргарита Симоньян ждут четвертого ребёнка фотографии
Тигран Кеосоян и Маргарита Симоньян ждут четвертого ребёнка фотографии
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