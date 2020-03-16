Арнольд Шварценеггер сидит на карантине в компании осла, пони и собаки

72-летний Арнольд Шварценеггер
решил не испытывать судьбу и отсидеться на карантине. Не унывать ему помогают домашние животные: собака Вишенка, пони по кличке Виски и мини-ослица Лулу, которую актёр завёл в январе (чтобы Виски не скучал). На карантине Арни превратился в ведущего «Спокойной ночи, малыши»: с помощью своих мохнатых помощников актёр сеет разумное, доброе и вечное, выкладывая видео-трансляции в социальных сетях.
«Никому не стоит сейчас выходить, особенно кому-то, кому 72 года. После 65-ти вам не следует выходить из дома во время эпидемии, оставайтесь дома и ешьте здесь. Никаких ресторанов! Никаких публичных мероприятий! Мы остаемся дома»
, — советует актер, скармливая морковку Виски и Лулу.
А Вишенке Арнольд преподаёт искусство правильного мытья рук: «Все должны это делать как можно чаще! Я делаю это около пятидесяти раз в день, после каждого действия — снова и снова. Каждый должен делать это ради своей безопасности и безопасности других»
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