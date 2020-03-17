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Ангелы Джонни: Ванесса Паради выступила против Эмбер Хёрд

17 марта
2020 год

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17 марта 2020
На 23 марта 2020 года назначено последнее (надеемся) 10-дневное судебное разбирательство между Эмбер Хёрд и Джонни Деппом. В преддверии суда вокруг Джонни собралась серьёзная группа поддержки. Первой в защиту Деппа высказалась Вайнона Райдер, с которой у актёра был 4-летний роман. Затем её примеру последовала Пенелопа Крус, с которой Деппа связывает многолетняя дружба и работа в трёх фильма. На днях к этому хору голосов Ангелов Джонни присоединилось тоненькое сопрано бывшей гражданской жены Деппа Ванессы Паради. Ванесса уже выступала в защиту Деппа - сразу после того, как Хёрд обвинила его в домашнем насилии. В своём заявлении в поддержку иска Джонни Деппа против Эмбер Хёрд Ванесса вновь заявила, что за 14 лет совместной жизни Джонни ни разу не проявил агрессии. И фактически заявила, что Эмбер Хёрд лжёт.

Ангелы Джонни: Ванесса Паради выступила против Эмбер Хёрд

«Я знаю Джонни Деппа более 25 лет. Мы прожили вместе 14 лет и вырастили двоих наших детей. Все эти годы я знала Джонни как доброго, внимательного, щедрого, не склонного к насилию человека и отца. На съёмочных площадках актёры, режиссёры и члены съёмочной группы обожают его за его скромность, уважение ко всем без исключения и за его актёрский талант. Я в курсе тех обвинений, которые Эмбер Хёрд выдвигает против Джонни вот уже четыре года. Они не имеют ничего общего с тем Джонни, которого я знаю, и, опираясь на свой многолетний опыт, я могу утверждать, что Джонни Депп никогда не был жесток и агрессивен по отношению ко мне.
Я видела, как эти возмутительные обвинения истощили его, и нанесли ущерб его карьере, потому что, к сожалению, люди продолжают верить этим ложным фактам».
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Ангелы Джонни: Ванесса Паради выступила против Эмбер Хёрд фотографии
Ангелы Джонни: Ванесса Паради выступила против Эмбер Хёрд фотографии
Ангелы Джонни: Ванесса Паради выступила против Эмбер Хёрд фотографии
Ангелы Джонни: Ванесса Паради выступила против Эмбер Хёрд фотографии
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