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12 дней спустя: Джаред Лето вернулся из медитации в пустыне и узнал об эпидемии

17 марта
2020 год

Лайфстайл >>
17 марта 2020
Практикующий скалолазание и часто связанные с этим видом спорта уединения с природой, Джаред Лето ушёл в глубокий ретрит, а вернулся в совершенно иной мир. Об этом актёр рассказал в своих соцсетях.

12 дней спустя: Джаред Лето вернулся из медитации в пустыне и узнал об эпидемии

«Ничего себе. 12 дней назад я начал медитацию в тишине посреди пустыни. Мы были полностью отрезаны от мира. Ни телефона, никакой связи и т.д. Мы понятия не имели, что происходит за пределами нашего местонахождения.
Вчера вернулся в совершенно изменившийся мир. В мир, который изменился навсегда. Взрыв мозга, мягко говоря.
Получаю сообщения от друзей и близких по всему миру и пытаюсь понять, что происходит. Надеюсь у вас и ваших родных все в порядке. Всем посылаю позитивную энергию. Оставайтесь дома. Берегите себя».

12 дней спустя: Джаред Лето вернулся из медитации в пустыне и узнал об эпидемии

Красивая история. Правда, даты что-то не сходятся. Вернувшийся «вчера» (то есть 16 марта) «в совершенно другой мир» Джаред еще каких-то шесть дней назад постил в своём Инстаграме видео восхождения на один из закрытых мостов в Киеве.

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12 дней спустя: Джаред Лето вернулся из медитации в пустыне и узнал об эпидемии фотографии
12 дней спустя: Джаред Лето вернулся из медитации в пустыне и узнал об эпидемии фотографии
12 дней спустя: Джаред Лето вернулся из медитации в пустыне и узнал об эпидемии фотографии
12 дней спустя: Джаред Лето вернулся из медитации в пустыне и узнал об эпидемии фотографии
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