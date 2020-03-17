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Новости кино Федеральные учреждения культуры закрываются на карантин Пока не известно, как долго продлится запрет на допуск посетителей.

Новости кино Московский международный кинофестиваль переносится из-за коронавируса Новые даты ММКФ, который должен был пройти с 22 по 29 апреля, будут объявлены позднее.

Главная тема 20 смертельных вирусов: Фильмы про эпидемии как инструкции по выживанию Человечество вымирает, но не сдаётся

Лайфстайл 12 дней спустя: Джаред Лето вернулся из медитации в пустыне и узнал об эпидемии Актёр очень удивился происходящему

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Обзор сериалов Пока все дома: 20 новых российских сериалов смотреть онлайн бесплатно Стриминговые платформы Premier и more.tv открыли свободный доступ на время карантина

Фестивальная колонка Суздальский фестиваль-2020: От молодых до мастеров Обзор самых интересных работ начинающих и признанных аниматоров Российского фестиваля анимационного кино в Суздале