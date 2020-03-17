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«Мозг тупеет, когда делаешь одно и то же»: Надежда Михалкова о саморазвитии и критериях успешности

17 марта
2020 год

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17 марта 2020
Став февральским приглашённым редактором сайта hello.ru, Надежда Михалкова выпустила ряд публикаций, в которых рассказала 10 неизвестных фактов о себе, написала эссе о любви к премьере фильма «Лёд-2», а также порассуждала о воспитании детей. Напоследок, уже давно сдав вахту, Надежда решила поделиться с читателями сайта своими мыслями об одиночестве, успехе, саморазвитии и отдыхе.

«Мозг тупеет, когда делаешь одно и то же»: Надежда Михалкова о саморазвитии и критериях успешности

Об одиночестве

«В моем детстве такого понятия как успешность в принципе не было и высоких целей особо никто не ставил. Я никогда не мечтала стать актрисой или еще кем-то, потому что это было некой данностью. Я мечтала, чтобы в воскресенье заклинило ворота на даче и мы не смогли выехать в Москву в школу. Мечтала сломать себе руку, чтобы не делать письменные уроки, мечтала о совершенно бытовых вещах, о которых мечтают школьники, не очень любящие учиться. При этом детство у меня закончилось очень быстро в связи с тем, что я стала сниматься сначала у папы, а потом в фильме «Президент и его внучка», и времени мечтать особо не было».

«Критерий того, насколько человек успешен - это оценка его действий кем-то другим, принятие этого человека как личности. У меня с этим проблем никогда не было, потому что я все время была в центре внимания и подвергалась чьему-то оценочному суждению. Меня часто спрашивают, почему я люблю сидеть одна, люблю проводить время в одиночестве. Возможно, именно поэтому. Даже когда я училась в школе, как только мама уходила из дома, уезжала на дачу, я сразу садилась делать уроки и не бежала куда-то. Но когда она была дома, я делала все, лишь бы не заниматься домашним заданием. И это, скорее всего, моя особенность».

«Сегодня как раз наоборот: люди всё чаще говорят об успешности, гонятся за популярностью. Мне кажется, эта гонка связана с тем, что человек стал более одиноким и чаще думает о том, что ему выбрать самому. Институт семьи не то чтобы совсем умирает - он просто перестает быть столь же значимым и важным, каким был в советское время, у наших родителей. Теперь человек может пожить для себя, но на деле в мире мало людей, который действительно готовы к этому. Потому что "пожить для себя" - значит быть в комфорте с самим собой, не нуждаться в чужом одобрении и любви. Мне кажется, это высшая степень свободы личности, поэтому на это способны единицы. Это не плохо и не хорошо - это просто так».

«Мозг тупеет, когда делаешь одно и то же»: Надежда Михалкова о саморазвитии и критериях успешности

О саморазвитии

«Интересно, что я сама при этом работаю в кино, а не по специальности (Надежда окончила факультет международной журналистики МГИМО - Ред.). Но опять же, повторюсь: у меня не было мечты стать кем-то, потому что я всегда знала, что я никуда не денусь от кино. Журналистика же дала мне возможность понять, что: а) человек может все - и познавать любую культуру, и получить любое образование, просто над этим нужно работать; б) что я способна достичь личных успехов, у меня получается хорошо не только сниматься. При этом об идеальной карьере и суперпрофессии я не думала. Ну то есть когда училась в школе, то играла, конечно, в учительницу, а в детском саду была продавщицей помидоров, мне всегда должны были прийти какие-то поставки. То, что в итоге я не стала ни вторым, ни первым и не работаю в сфере журналистики, я не расстраиваюсь: мое образование мне все равно пригодилось».

«Сейчас я хочу начать чем-то заниматься, развиваться, чтобы расширить кругозор, потому что, действительно, мозг тупеет, когда делаешь одно и то же. Допустим, если ты все время читаешь сценарии, то потом тебе очень сложно читать художественную литературу с философским уклоном. Я уже молчу про социальные и научные исследования - а ведь помню, что в институте с первого раза все могла понять и прочесть, быстро проанализировать… Мозг все время нужно тренировать. К тому же, если этим заниматься, появляется возможность многое делать параллельно, если в этот момент ты не увлечен каким-то одним проектом. Человек должен, как мне кажется, смотреть чуть шире на то, что он делает, вообще шире смотреть на жизнь. То есть, если у тебя получается что-то одно очень хорошо - прекрасно, тебя никто не заставляет уходить из офиса и создавать себе лишний дискомфорт. Но при этом параллельно попробовать себя в чем-то - всегда полезно. Особенно если ты чувствуешь потребность в этом».

О критериях успешности

«Что не всегда может принести пользу, так это разнообразные тренинги и мастер-классы по улучшению себя от "гуру" вроде Тони Роббинса. Мне кажется, люди ходят на такие вещи от безделья, какой-то потери ориентира. Вместо того, чтобы кайфовать от самого себя, думать о том, что ты крутой, ты начинаешь рассуждать так: раз я не Билл Гейтс, то не успешен. Раз не летаю бизнес-классом - то не успешен. Но ведь если у тебя нет денег летать бизнес-классом - значит, у тебя просто нет желания. Это же вопрос цели и ее достижения, работает, как установка в голове: некоторым по кайфу просто лететь, неважно как, потому что они даже не задумываются об этом.
Разумеется, на каких-то тренингах можно найти и четко сформулированные тезисы, которые помогают посмотреть на свою жизнь со стороны, как-то ее структурировать. Но странно ожидать от этих мероприятий, что тебя попрет от того, что ты два часа покричишь "Я могу, хочу и буду". Это может помочь тебе сформулировать желание, цель, отправить ее в космос, к Богу, Будде - в зависимости от того, во что ты веришь, - и тогда оно может сбыться».

«Мозг тупеет, когда делаешь одно и то же»: Надежда Михалкова о саморазвитии и критериях успешности

О самоорганизции и списках задач

«Я верю в правильную постановку цели и готовность к принятию своих желаний. Потому что иногда вроде бы и формулируешь правильно, а оно все не приходит, и ты зацикливаешься на этом. На самом деле, нужно не сразу налево повернуть, нужно немножко прямо-прямо, там зигзагом направо, а вот потом как раз налево и там будет...Потому что иногда ты просто не готов принять решение: ни физически, ни морально, ни эмоционально, никак. Но твой мозг тебе говорит, что ты этого хочешь. Я, более того, абсолютно убеждена, что как только ты формулируешь свое желание и делаешь хотя бы первый шаг для того, чтобы оно сбылось, - все тут же начинает работать. Я сама иногда практикую составление списков и пунктов этих шагов, хоть и времени не хватает. Просто если у тебя есть желание и ты понимаешь, что нужно пройти, например, десять ступеней, то выбирай первую и просто начинай. Вот хочу я написать хороший сценарий, значит, просто беру и каждый день читаю по десять страниц книги и потом две страницы пишу от балды - просто все, что приходит в голову. Моя задача - запустить процесс, и тогда механизм сам начинает работать».

«Главное в такой погоне за целями и осуществлением желаний не убежать от самого себя. Среди моих знакомых и вообще среди людей вокруг много тех, кто работает на износ, постоянно к чему-то стремится и, мне кажется, просто боится остановиться. Это как с бегом на сто километров: тебе сказали преодолеть эту дистанцию, и ты вроде бы достиг цели, но сзади тебя словно преследует человек с пистолетом, и ты все равно бежишь изо всех сил - потому что страшно, что он тебя настигнет, потому что прекратить уже не получается, хоть и хочется. Это похоже на плохую привычку: ты находишься от нее в зависимости, и организм сам начинает требовать стресса и недосыпа».

Об умении и необходимости отдыхать

«У меня тоже есть такая проблема: если я долго и много работаю, то после окончания большого проекта долго прихожу в себя и не могу перестроиться. Даже если отдыхаю, много сплю и вроде бы ничего не делаю, все равно все время подсознательно придумываю себе некую цель и начинаю над ней работать. Огромное количество усилий и работы над собой уходит на то, чтобы остановиться и сказать себе с утра: "Я просто проснусь и могу заняться чем угодно". Однажды после какой-то премьеры я с утра как раз задала себе самый важный вопрос: "Чего ты хочешь прямо сейчас?". Дети пошли в школу и садик, никакие срочные дела не горели, и я подумала, что просто хочу погулять. И пошла в Парк Горького: погода была ужасная, если честно, но я надела все самое теплое и просто пошла. Дома можно было бы, например, разобраться со счетами, дать пару указаний, вызвать сантехника, но я не стала этого делать. Потому что может подождать, потому что иногда важно себя услышать и позволить себе сделать передышку. Это тоже тренинг. И над ним определенно стоит работать».
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