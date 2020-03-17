«Какая-то на**ка»: Сергей Шнуров прокомментировал поправки к Конституции РФ

16 марта под шумок новостей и сводок с эпидемиологического фронта Конституционный суд РФ одобрил поправки к Конституции и порядок их вступления в силу через общероссийское голосование, которое, несмотря на карантин и чрезвычайную ситуацию, всё-таки пройдёт 22 апреля.
Внимательно следящая за новостями муза Сергея Шнурова
сразу же растолкала своего подопечного, чтобы он высказался на злобу дня
:
Ну вот, а всех так волновали.
А вдруг не примут, засмеют?
Вошёл, как в космос тётя Валя,
Поправок брошенный салют.
Легко, как финский ножик в масло,
Поправочку воткнут (внесут).
У вас там лампочка погасла?
Встать! Происходит важный суд!
Народ упал аж на колени,
Но никого я не виню.
В зал входит новый ОбнуЛенин
И присягает на меню
.
Также на
произвол
решение КС РФ отреагировали академики и писатели, подписавшие открытое обращение против поправок в Конституцию РФ
. Шнуров и здесь не остался в стороне и поддакнул единомышленникам четверостишьем
:
Скажу, хотя наверное некстати.
Не из десятка я, которым робко.
Хоть не учёный, да и не писатель.
Но тоже чувствую, какая-то н****а.