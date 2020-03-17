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«Какая-то на**ка»: Сергей Шнуров прокомментировал поправки к Конституции РФ

17 марта
2020 год

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17 марта 2020
16 марта под шумок новостей и сводок с эпидемиологического фронта Конституционный суд РФ одобрил поправки к Конституции и порядок их вступления в силу через общероссийское голосование, которое, несмотря на карантин и чрезвычайную ситуацию, всё-таки пройдёт 22 апреля.
Внимательно следящая за новостями муза Сергея Шнурова сразу же растолкала своего подопечного, чтобы он высказался на злобу дня:

«Какая-то на**ка»: Сергей Шнуров прокомментировал поправки к Конституции РФ

Ну вот, а всех так волновали.
А вдруг не примут, засмеют?
Вошёл, как в космос тётя Валя,
Поправок брошенный салют.
Легко, как финский ножик в масло,
Поправочку воткнут (внесут).
У вас там лампочка погасла?
Встать! Происходит важный суд!
Народ упал аж на колени,
Но никого я не виню.
В зал входит новый ОбнуЛенин
И присягает на меню.

Также на произвол решение КС РФ отреагировали академики и писатели, подписавшие открытое обращение против поправок в Конституцию РФ. Шнуров и здесь не остался в стороне и поддакнул единомышленникам четверостишьем:

Скажу, хотя наверное некстати.
Не из десятка я, которым робко.
Хоть не учёный, да и не писатель.
Но тоже чувствую, какая-то н****а.
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«Какая-то на**ка»: Сергей Шнуров прокомментировал поправки к Конституции РФ фотографии
«Какая-то на**ка»: Сергей Шнуров прокомментировал поправки к Конституции РФ фотографии
«Какая-то на**ка»: Сергей Шнуров прокомментировал поправки к Конституции РФ фотографии
«Какая-то на**ка»: Сергей Шнуров прокомментировал поправки к Конституции РФ фотографии
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