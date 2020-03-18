Эмма Стоун отложила свадьбу из-за эпидемии коронавируса

В связи с пандемией коронавируса отменяются все массовые мероприятия: от конкурса «Евровидение» до кружков программы «Московское долголетие». Под угрозой оказались и мероприятия в кругу родственников и друзей. Например, посое закрытия границ Кэти Перри
и Орландо Блум
вынуждены были на неопределенный срок перенести свадьбу, которую они планировали отпраздновать в Японии.
А теперь и Эмма Стоун
с женихом Дэйвом МакКэри
отложила церемонию бракосочетания, которая должна была состоятся в эти выходные в Лос-Анджелесе. И, по понятным причинам, тоже на неопределенный срок. О своей помолвке влюбленные сообщили в декабре прошлого года
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