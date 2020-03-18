Аманда Байнс впервые станет матерью

Пока пользователи интернета шутят про бэби-бум, который грянет через девять месяцев после карантина, в среде шоу-бизнеса он, похоже, уже давно настал и пока что не сбавляет оборотов. Данила Козловский
и Сергей Полунин
недавно впервые стали отцами, Милла Йовович родила третью дочь
, а Дженна Дьюэн
и Елена Подкаминская
- сыновей. Также стало известно о беременности невесты Орландо Блума
Кэти Перри, четвертой беременности
супруги режиссёра Тиграна Кеосаяна Маргариты Симоньян
и скором пополнении
в семье Джуда Лоу
и Филиппы Коэн. Недавно в этом постоянно обновляющемся списке плодящихся и разножающихся звёзд появилась актриса Аманда Байнс
.
33-летняя Аманда, с именем которой в последние годы были связаны, в основном, печальные новости о затяжной борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью и проблемами с психическим здоровьем, опубликовала в своём Инстаграме снимок УЗИ, сопроводив его короткой подписью «Ребёнок на борту»
. Впрочем, актриса практически сразу же удалила пост. Аналогичным образом поступил и её жених Пол Майкл
.
О помолвке с Полом Аманда сообщила в День всех влюбленных с помощью пресловутого Инстаграма. Когда и где Аманда познакомилась с Полом, неизвестно, но по сообщениям издания People это произошло в конце 2019 года. После всех трудностей, которые ей пришлось пережить, Аманда вернулась к трезвой жизни и даже закончила школу дизайна.