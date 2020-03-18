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Аманда Байнс впервые станет матерью

18 марта
2020 год

Лайфстайл >>
18 марта 2020
Пока пользователи интернета шутят про бэби-бум, который грянет через девять месяцев после карантина, в среде шоу-бизнеса он, похоже, уже давно настал и пока что не сбавляет оборотов. Данила Козловский и Сергей Полунин недавно впервые стали отцами, Милла Йовович родила третью дочь, а Дженна Дьюэн и Елена Подкаминская - сыновей. Также стало известно о беременности невесты Орландо Блума Кэти Перри, четвертой беременности супруги режиссёра Тиграна Кеосаяна Маргариты Симоньян и скором пополнении в семье Джуда Лоу и Филиппы Коэн. Недавно в этом постоянно обновляющемся списке плодящихся и разножающихся звёзд появилась актриса Аманда Байнс.

Аманда Байнс впервые станет матерью

33-летняя Аманда, с именем которой в последние годы были связаны, в основном, печальные новости о затяжной борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью и проблемами с психическим здоровьем, опубликовала в своём Инстаграме снимок УЗИ, сопроводив его короткой подписью «Ребёнок на борту». Впрочем, актриса практически сразу же удалила пост. Аналогичным образом поступил и её жених Пол Майкл.
О помолвке с Полом Аманда сообщила в День всех влюбленных с помощью пресловутого Инстаграма. Когда и где Аманда познакомилась с Полом, неизвестно, но по сообщениям издания People это произошло в конце 2019 года. После всех трудностей, которые ей пришлось пережить, Аманда вернулась к трезвой жизни и даже закончила школу дизайна.
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Аманда Байнс впервые станет матерью фотографии
Аманда Байнс впервые станет матерью фотографии
Аманда Байнс впервые станет матерью фотографии
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