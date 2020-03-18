Сиди дома и мой руки: Фёдор Добронравов, Павел Деревянко и Павел Воля учат россиян основам личной гигиены

В связи с эпидемией коронавируса во всем мире наблюдается резкий рост появления роликов про правильное мытьё рук. Оказывается, в 21 веке далеко не все граждане цивилизованных стран моют руки правильно, если вообще моют. Роль распространителей рекомендаций Всемирной Организации Здравоохранения среди неграмотного населения взяли на себя звезды шоу-бизнеса по обе стороны Атлантики. Правильно мыть руки нас учат Мэрайя Кэри
, Себастьян Стэн
, Арнольд Шварценеггер
(которому ассистирует его собачка Вишенка
) и Хью Джекман
.
К слову, Джекману даже пришлось переснимать свою инструкцию правильного мытья рук после того, как на него обрушилась критика за неэкономный расход воды. Актёр признал, что был не прав, позволив воде бежать из крана, пока он намыливал руки, и, поблагодарив подписчиков за замечание, провёл работу над ошибками
.
Не остались в стороне и звёзды отечественного шоу-бизнеса, принявшие участие в просветительском флэшмобе #мойдодыр. Свои мастер-классы записали Павел Деревянко
, Екатерина Волкова
, Евгений Стычкин
, Фёдор Добронравов
, Камиль Ларин
и многие другие.