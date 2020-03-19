«Пишу каждый день»: Джордж Мартин ускорил работу над продолжением «Игры престолов»

Писатель и сценарист Джордж Мартин
, по романам которого был снят сериал «Игра престолов»
, опубликовал в своём блоге заметку
, в которой отчитался о всех предпринятых в связи с эпидемией мерах.
«Странные дни настали. Несмотря на свою древность, не могу припомнить время, когда переживал хоть что-то подобное тому, что происходит последние несколько недель. Как и все в мире, мы в Нью-Мексико предпринимаем кое-какие меры»
.
Повинуясь здравому смыслу, Мартин закрыл проекты, которые предполагали скопление большого количества людей. Среди них - арт-комплекс Meow Wolf в Санта-Фе (созданный при финансовой поддержке Мартина) и принадлежащий писателю кинотеатр Jean Cocteau Cinema вместимостью в 130 сидячих мест (которые заполняются полностью не более трёх-четырёх раз в год, по признанию самого Мартина).
Также писатель рассказал о том, как переносит карантин и чем занимается целыми днями. Если коротко: пишет историю Вестероса в ускоренном темпе:
«Для тех, кто может беспокоиться лично обо мне…Да, я в курсе, что вхожу в наиболее уязвимую группу населения, учитывая мой возраст и физическое состояние. Но на данный момент я чувствую себя хорошо, и мы принимаем все необходимые меры предосторожности. Я живу один в отдаленном изолированном месте, которое посещает один из моих сотрудников, и я не собираюсь выезжать в город или с кем-то встречаться. Честно говоря, я провожу в Вестеросе куда больше времени, чем в реальном мире, пишу каждый день. В Семи Королевствах нынче очень мрачно…но, вероятно не так мрачно, как может стать в реальном мире»
.
О работе над какой именно книгой идёт речь, писатель не уточнил, но поклонники резонно предположили, что он пишет «Ветра зимы» - шестую книгу из цикла романов «Песнь Льда и Пламени». Мартин анонсировал выход книги ещё несколько лет назад. Но вместо этого выпустил тысячестраничный приквел про историю династии Таргариенов под названием «Пламя и кровь», регулярно отодвигая сроки публикации «Ветров зимы». По последним данным, книга должна была быть закончена в 2020 году. Впрочем, Мартин запросто мог сосредоточиться над продолжением приквела - ведь хронологически действия финала книги «Пламя и кровь» происходят за 150 лет до действий, описанных в «Игре престолов».
Завершил своё обращение Мартин немного грустным рассуждением о том, что мечты о будущем не всегда развиваются по самому радужному сценарию: «Иногда, следя за новостями, я никак не могу отделаться от ощущения, что мы живём в научно-фантастическом романе. Но, увы, не в том научно-фантастическом романе, в котором я мечтал жить, будучи мальчишкой - с городами на Луне, колониями на Марсе, домашними роботами, соблюдающими три закона роботехники, и летающими машинами. Пандемические сценарии никогда особенно мне не нравились»
.