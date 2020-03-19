Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Вот Мир только родился, а у него уже есть три паспорта»: Сергей Полунин и Елена Ильиных рассказали о новорождённом сыне

19 марта
2020 год

Лайфстайл >>
19 марта 2020
7 марта 2020 года стало известно, что артист балета Сергей Полунин и его возлюбленная, фигуристка Елена Ильиных впервые стали родителями. Произошло это 16 января в одном из госпиталей Майами. В интервью журналу Hello! Сергей и Елена рассказали о выборе имени, решении рожать в Америке и мыслях о будущем сына.

«Вот Мир только родился, а у него уже есть три паспорта»: Сергей Полунин и Елена Ильиных рассказали о новорождённом сыне

О выборе имени

Елена: «Сначала нас все убеждали, что будет девочка. Тогда я моментально придумала имя и сказала, что никого слушать не буду. А еще я пообещала, что, если родится мальчик, то имя будет выбирать папа. Когда так и случилось, у меня уже не было пути назад».

Сергей: «Два дня у нас ребенок жил без имени. У меня было порядка девяти вариантов, в том числе Сергей, Самсон, Шива. Я называл малыша разными именами и смотрел на его реакцию. На какие-то он никак ­не реагировал, от каких-то плакал. Но когда я сказал "Мир", мне показалось, что он как-то откликнулся.
В американском паспорте он — Мир Сергей Полунин, а в российском будет — Мир Сергеевич Полунин. Я думал о каком-то необычном варианте, потому что Серёжа, например — каждый четвертый. И тут оно просто пришло. Мне нравится, что это короткое и мощное имя. И World, и Peace одновременно».

О зачатии

Елена: «На свой день рождения, 25 апреля, я загадала, что очень хочу ребенка. И Сережа как-то, наверное, это энергетически прочитал. Через месяц я уже знала, что беременна. Я всегда думала, что как-то интересно расскажу о своей беременности. Как девочки иногда делают: готовят сюрприз — шарики, капусту, игрушку аиста. А когда все получилось, я просто рассказала — и все».

«Вот Мир только родился, а у него уже есть три паспорта»: Сергей Полунин и Елена Ильиных рассказали о новорождённом сыне

О нежелании разглашать новость

Сергей: «У меня сработали какие-то первородные инстинкты: я пытался защитить и Лену, и малыша. У каждого из нас есть свои фаны — и хорошая поддержка, и недоброжелатели. Получалось, что, с одной стороны, мне хотелось кричать о беременности Лены, а с другой — я стремился оберегать самых родных и близких людей».

О решении рожать в Америке

Сергей: «У моего хорошего знакомого дети родились в Америке, сразу получили американские паспорта — и сейчас могут свободно передвигаться по миру. Мне показалось, что это правильный выбор. Я за то, чтобы у человека было больше свободы и возможностей в будущем. Вот Мир только родился, а у него уже есть три паспорта — российский, американский и украинский. А еще будет сербский — у меня есть гражданство Сербии».

Елена: «Для меня было важно, что роды приходятся на зимний период. И я представляла себе, как беременная, с большим животом, буду одеваться, гулять. А потом ребенок родится тоже не в лучшем климате. А здесь солнце, океан, вечное лето. Когда Сережа предложил идею Майами, я решила, что это супер».

«Вот Мир только родился, а у него уже есть три паспорта»: Сергей Полунин и Елена Ильиных рассказали о новорождённом сыне

О новых эмоциях

Сергей: «Самое сильное ощущение — это когда прикладываешь Мира к себе, чувствуешь его кожей, в этот момент происходит какая-то сильнейшая связь. Потому что до этого ты как бы со стороны за всем наблюдал. Я первое время каждую секунду смотрел, дышит малыш или нет».

О воспитании

Елена: «Мне кажется, что воспитание мальчика — это больше к отцу, а я планирую дарить ему любовь, поддерживать, учить его какой-то именно женской мудрости. Я знаю, как живет Сережа, его принципы, какую он имеет свободу, как размышляет, как разговаривает, какие у него приоритеты. У меня не возникает никаких вопросов, как он будет воспитывать сына».

Сергей: «Я бы хотел научить сына тому, что знаю, и тому, чего еще не постиг. Я хочу передать ему настоящие мужские принципы. Например, если ты что-то говоришь, то должен это делать, держать слово. Иметь стойкость, уверенность, понимание, как разговаривать с людьми, как себя вести, как подавать себя. Я даже примеряюсь, в какой момент жизни ему важно узнать то или иное. Вспоминаю себя в детстве, когда и что мне было бы важно услышать».

«Вот Мир только родился, а у него уже есть три паспорта»: Сергей Полунин и Елена Ильиных рассказали о новорождённом сыне

О будущем Мира

Елена: «Конечно, мы об этом думали, еще когда Мир был в животе. Я точно не собираюсь ставить его на коньки. Мне бы хотелось, чтобы сын продолжил путь Сережи, потому что у Сережи есть свое уникальное видение балета. И благодаря тому, что он делает сейчас для искусства, мне кажется, к тому времени, когда сын сможет начать этим заниматься, сформируется какая-то правильная школа, система. Очень круто, когда есть такой пример. Но если у ребенка не будет к этому каких-то данных или желания, никто не будет его заставлять».
версия для печати
Ссылки по теме
Сергей Полунин впервые стал отцом
персоны
Сергей Полунин

фотографии >>
«Вот Мир только родился, а у него уже есть три паспорта»: Сергей Полунин и Елена Ильиных рассказали о новорождённом сыне фотографии
«Вот Мир только родился, а у него уже есть три паспорта»: Сергей Полунин и Елена Ильиных рассказали о новорождённом сыне фотографии
«Вот Мир только родился, а у него уже есть три паспорта»: Сергей Полунин и Елена Ильиных рассказали о новорождённом сыне фотографии
«Вот Мир только родился, а у него уже есть три паспорта»: Сергей Полунин и Елена Ильиных рассказали о новорождённом сыне фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алексей Туркус
16 марта ушёл из жизни режиссёр-мультипликатор Алексей Туркус.
Рафаэль Дадашев
16 марта ушёл из жизни актёр Рафаэль Дадашев.

День рождения >>

Николай Басканчин
Артём Быстров
Егор Вадов
Яков Гудкин
Марина Игнатова
Виталий Ильин
Елизавета Кононова
Оксана Коростышевская
Сабира Кумушалиева
Урсула Андрес
Пшемыслав Блющ
Гленн Клоуз
Люси Лорье
Агнешка Пиляшевская
Брюс Уиллис
Луи Хэйворд
все родившиеся 19 марта >>

Афиша кино >>

Афера в Майами
триллер, шпионский фильм, экранизация
Бельгия, Бразилия, Испания, Франция, 2019
Мой друг мистер Персиваль
драма, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Австралия, 2019
Тайная жизнь
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Германия, США, 2019
Белый, белый день
драма, триллер
Исландия, Дания, Швеция, 2019
Верю в любовь
биография, драма, мелодрама, экранизация
США, 2020
Номер 1
Россия, 2020
Тролли: Мировой тур
комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Тьма
триллер, фильм ужасов
Индия, 2020
Убийства по открыткам
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер, экранизация
Великобритания, Норвегия, США, Швеция, 2020
Чудо-детки: Непутёвые волшебники
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2020
Кукла 2: Брамс
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Пиноккио
детский фильм, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Италия, Франция, Великобритания, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен