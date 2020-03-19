«Вот Мир только родился, а у него уже есть три паспорта»: Сергей Полунин и Елена Ильиных рассказали о новорождённом сыне

Елена: «Сначала нас все убеждали, что будет девочка. Тогда я моментально придумала имя и сказала, что никого слушать не буду. А еще я пообещала, что, если родится мальчик, то имя будет выбирать папа. Когда так и случилось, у меня уже не было пути назад».
Сергей: «Два дня у нас ребенок жил без имени. У меня было порядка девяти вариантов, в том числе Сергей, Самсон, Шива. Я называл малыша разными именами и смотрел на его реакцию. На какие-то он никак не реагировал, от каких-то плакал. Но когда я сказал "Мир", мне показалось, что он как-то откликнулся.
В американском паспорте он — Мир Сергей Полунин, а в российском будет — Мир Сергеевич Полунин. Я думал о каком-то необычном варианте, потому что Серёжа, например — каждый четвертый. И тут оно просто пришло. Мне нравится, что это короткое и мощное имя. И World, и Peace одновременно».
О зачатии
Елена: «На свой день рождения, 25 апреля, я загадала, что очень хочу ребенка. И Сережа как-то, наверное, это энергетически прочитал. Через месяц я уже знала, что беременна. Я всегда думала, что как-то интересно расскажу о своей беременности. Как девочки иногда делают: готовят сюрприз — шарики, капусту, игрушку аиста. А когда все получилось, я просто рассказала — и все».
О нежелании разглашать новость
Сергей: «У меня сработали какие-то первородные инстинкты: я пытался защитить и Лену, и малыша. У каждого из нас есть свои фаны — и хорошая поддержка, и недоброжелатели. Получалось, что, с одной стороны, мне хотелось кричать о беременности Лены, а с другой — я стремился оберегать самых родных и близких людей».
О решении рожать в Америке
Сергей: «У моего хорошего знакомого дети родились в Америке, сразу получили американские паспорта — и сейчас могут свободно передвигаться по миру. Мне показалось, что это правильный выбор. Я за то, чтобы у человека было больше свободы и возможностей в будущем. Вот Мир только родился, а у него уже есть три паспорта — российский, американский и украинский. А еще будет сербский — у меня есть гражданство Сербии».
Елена: «Для меня было важно, что роды приходятся на зимний период. И я представляла себе, как беременная, с большим животом, буду одеваться, гулять. А потом ребенок родится тоже не в лучшем климате. А здесь солнце, океан, вечное лето. Когда Сережа предложил идею Майами, я решила, что это супер».
О новых эмоциях
Сергей: «Самое сильное ощущение — это когда прикладываешь Мира к себе, чувствуешь его кожей, в этот момент происходит какая-то сильнейшая связь. Потому что до этого ты как бы со стороны за всем наблюдал. Я первое время каждую секунду смотрел, дышит малыш или нет».
О воспитании
Елена: «Мне кажется, что воспитание мальчика — это больше к отцу, а я планирую дарить ему любовь, поддерживать, учить его какой-то именно женской мудрости. Я знаю, как живет Сережа, его принципы, какую он имеет свободу, как размышляет, как разговаривает, какие у него приоритеты. У меня не возникает никаких вопросов, как он будет воспитывать сына».
Сергей: «Я бы хотел научить сына тому, что знаю, и тому, чего еще не постиг. Я хочу передать ему настоящие мужские принципы. Например, если ты что-то говоришь, то должен это делать, держать слово. Иметь стойкость, уверенность, понимание, как разговаривать с людьми, как себя вести, как подавать себя. Я даже примеряюсь, в какой момент жизни ему важно узнать то или иное. Вспоминаю себя в детстве, когда и что мне было бы важно услышать».
О будущем Мира
Елена: «Конечно, мы об этом думали, еще когда Мир был в животе. Я точно не собираюсь ставить его на коньки. Мне бы хотелось, чтобы сын продолжил путь Сережи, потому что у Сережи есть свое уникальное видение балета. И благодаря тому, что он делает сейчас для искусства, мне кажется, к тому времени, когда сын сможет начать этим заниматься, сформируется какая-то правильная школа, система. Очень круто, когда есть такой пример. Но если у ребенка не будет к этому каких-то данных или желания, никто не будет его заставлять».