«Россия двигается своим путём, а мир это воспринимает, как враждебный процесс»: Милош Бикович о русском мире, похоти и идиотах

Гостем очередного выпуска шоу «Осторожно, Собчак!» стал сербский актёр российского предназначения Милош Бикович. В беседе с Ксенией Анатольевной Милош обсудил образ современного Идиота, Югославские войны, похоть, Михалкова и массу других животрепещущих тем. Беседа была до такой степени насыщенной и интересной, что Ксения Анатольевна совсем забылась и не нашла времени влезть (как это она обыкновенно делает) в интимную жизнь Милоша с назойливыми расспросами о его женщинах.
Об отсутствии жилья в Москве
«Я об этом не говорю. Я просто прячу этот факт. Я собираюсь приобрести. Но я об этом не говорю. И даже когда это случится, я буду продолжать говорить, что у меня нет ничего в Москве. Потом ведь спросят же «А где?». И придётся отвечать…»
Об Идиотах
«Мышкин - это очень требовательная роль. Думаю, что нужно, чтобы прошло ещё немного времени. Чтобы отойти от той версии, которую Миронов играл. И я думаю, что надо Мышкина сделать сегодняшним. Кто этот человек сегодня? Кто идиот сегодня? Я думаю, что ничего не поменялось. Что точно так же люди, которые живут с идеалами, выглядят смешно в глазах общества. Сегодня даже ещё хуже».
О декадентстве и похоти
«Декадентство - это когда ты занимаешься сексом из-за чистого удовольствия. Когда секс - это не любовь, это уже декаденство. И мы все находимся в этом состоянии.
Нет, сексом ты занимайся так, как ты хочешь. И веди свою жизнь так, как ты хочешь, я не говорю, что нужно только по любви. Но я считаю, что это слабость. И с этой слабостью надо как-то справляться.
Почему это слабость? Потому что ты занимаешься сексом, чтобы удовлетворить свои инстинкты, желания, похоть. А похоть это разве не слабость?
Похоть - это некая энергия психологическая, которая входит в комплекс чувств, которые мы называем «любовь». Если похоть выходит из этой системы, она превращается в слабость. Потому что она становится доминантным фактором. Похоть вне отношений с кем-то всё равно декадентство. Потому что ты не работаешь над созданием своей системы любви. Конечно, тебе не надо все время работать над созданием этой системы. Если ты это сделаешь один раз, три раза - нормально. Но если ты начинаешь так жить, если это превращается в твою модель поведения - тогда это ведет в декадентство.
Я не думаю, что я идеальный, что я веду правильный образ жизни. Но я понимаю хотя бы, что то, что я делаю - неправильно. И что мне надо это менять. И я стараюсь это менять. А то, что я веду себя так, не заставит меня сказать, что это правильно».
О нежелании играть «плохого серба»
«Я бы не пошёл играть сербского злодея в Голливудском кино. Потому что сейчас идёт большая информационная война против Сербии. Последние 30 лет. Если бы такой тенденции не было, я бы тогда согласился - ну а почему бы и нет? Ты можешь критиковать политику своего государства и свое общество и так далее. Но если ты становишься в один ряд с людьми, которые ведут информационную войну против твоей страны, тогда стоит задуматься - надо ли это делать? Здоровая критика часто превращается в информационную войну против собственной страны. И я отказался от двух таких предложений. Одно предложение - история в Сараево, и там такой подтекст, что вроде все виноваты, но сербы виноваты больше всех. А вторая - я уже не помню, что там было, тоже какая-то война».
О Югославских войнах и НАТО
«Я не думаю, что кто-то может быть настолько тупым, чтобы думать, что НАТО там в Сербии защищало человеческие права. И никто, с другой стороны, не может быть настолько тупым, чтобы думать, что Милошевич не нарушал человеческих прав и не делал плохих поступков. Если трезво на это смотреть, ты должен понимать, что зло не приходит с одной стороны. В «Балканском рубеже» грань добра и зла чёткая. Но это конвенция жанра. Боевик не предполагает интеллектуального размышления. Можно всё релятивизировать, и тогда ничего не будет важным. И если все мы будем так размышлять [смотреть на ситуацию под разным углом], тогда никто не будет способен действовать. Способны действовать только те люди, которые готовы в определенный момент принять решение. Такие люди точно должны быть. Это оперы. Люди, которые ведут страну. Если ты обо всем будешь постоянно думать и всё взвешивать, те, которые не будут думать, тебя будут подавлять. А заставлять всех думать - это вариант «в Царствие Божьем».
О либералах и консерваторах
«Я как человек, который принадлежит культуре, который считает себя прогрессивным, я думаю, что в прогрессивных людях есть определенная доля инфантилизма. Они верят в идеалы, критикуют консерваторов. Но мне кажется, когда речь заходит о прогнозах на будущее, традиционалисты лучше знают, что произойдёт. Потому что они корнями в земле находятся. Я в себе стараюсь совместить прогрессивность и традиционализм».
О пути России
«Мне кажется, что Россия двигается своим путём. А мир это воспринимает, как враждебный процесс. Может быть, что Россия ошибается. Но я так не думаю. Впервые Россия не следит за Европой как за неким источником мудрости. Потому что этот цивилизованный мир…Я, как человек, которого этот цивилизованный мир бомбил, скажу тебе, что там нет ни демократии, ни человеческих ценностей. То есть они есть, но это не то, что двигает этим миром. Этим миром двигает интерес, определенное лобби, лобби военно-промышленного комплекса. Да, в России тоже развита военная промышленность, но я не вижу, чтобы вы ездили по миру, устраивая войны».
О политике
«Очень просто быть умным, когда тебе не надо принимать решения. Поэтому, слава Богу, я не занимаюсь политикой».
О Звягинцеве и Михалкове
«Звягинцев критикует по-настоящему. Но он не участвует в информационной войне против России. Он просто берёт самое тёмное и плохое в России и даёт некий диагноз».
«Я бы очень хотел, чтобы у вас было пять Михалковых и чтобы они там все соревновались между собой. Но к сожалению, у вас Михалков только один. Я его мнение очень уважаю, всё, что он говорит, я воспринимаю как Библию».
О ситуации с Крымом
«Не то, чтобы я не хочу высказаться на эту тему. Но я не гражданин России. Меня пригласили здесь работать, участвовать в культурной жизни. Это всё равно, что тебя пригласили на чей-то день рождения, а ты встал и начал говорить людям: мебель у вас не так стоит, а вот это надо поменять, это покрасить, а тут у вас дует. Внутреннюю политику России, взаимоотношения России и Украины я не буду комментировать, потому что я считаю, что это немножко неприлично. Закрывать глаза на что-то - это не замечать этого. А публично высказываться - это очень конкретное действие. Я поэтому редко комментирую политические процессы в Сербии. Не потому что у меня нет своего мнения. А потому что я, как человек, у которого есть какое-то количество подписчиков, людей, которые будут разделять мое мнение, должен быть в этом смысле ответственным. Я должен изучать эту тематику, чтобы высказываться. А не так: находясь на поверхности, кричать «Это несправедливо!»
О религии и вере
«Когда много людей - это называется соборность - когда много людей молятся в одном месте, когда они верят в то, что происходит, эта энергия умножается. Я верю, что на литургии спускается Святой Дух, что вино и хлеб превращаются в тело и кровь. И я абсолютно понимаю, когда я говорю такие вещи на камеру, что кому-то это покажется смешным. И если ты говоришь, что религия - это способ управления массами, то моё высказывание на фоне твоих слов звучит абсолютно смешно. Что я выгляжу как овечка. Я это всё понимаю. И я осознанно исповедую свою веру в это».