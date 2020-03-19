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Лянка Грыу призналась в попытке суицида

19 марта
2020 год

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19 марта 2020
Российская актриса Лянка Грыу стала героиней нового выпуска передачи «Судьба человека», в которой рассказала о своей первой любви и попытке суицида.

32-летняя звезда сериала «Барвиха» поделилась историей своей юности. Она рассказала, что предпринимала попытку суицида, но смогла вовремя остановиться. При этом Грыу утверждает, что не хотела навредить себе.

«Это был символ собственного пожертвования. Наверное, это все было не правильно», — заключила актриса.

Также Лянка Грыу рассказала о своей первой любви, которую встретила в 16 лет. Актриса призналась, что полюбила человека только из-за внешности, но до сих пор вспоминает этот роман с ностальгией.

«У него были красивые глаза. Он был обычным парнем с нашего двора. Я тогда снималась в кино, работала в театре и одновременно заканчивала старшие классы, была эдакой примерной девочкой», — вспомнила Лянка.

Лянка Грыу призналась в попытке суицида

Она добавила, что их отношения продлились целый год, но они расстались из-за измены. Грыу рассказала, что после этого расставания попрощалась и с детством: «Первая любовь, как мне кажется, даже не про человека, а про тебя. У тебя возникает чувство взросления. Приходит ощущение, что детство прошло. Такие отношения рано или поздно всегда заканчиваются. Это всегда очень больно. Тебе кажется, что ты отдал свое детство взамен любви. Это была твоя плата».

Неудачный любовный опыт помог Лянке сосредоточиться на себе и карьере. После расставания она с головой ушла в учебу. Сейчас актриса замужем за режиссером Михаилом Вайнбергом, с которым у них растет сын Максим.
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Лянка Грыу призналась в попытке суицида фотографии
Лянка Грыу призналась в попытке суицида фотографии
Лянка Грыу призналась в попытке суицида фотографии
Лянка Грыу призналась в попытке суицида фотографии
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