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Ирина Старшенбаум, Таисия Вилкова, Виктория Исакова и другие прочтут сказки на ночь

19 марта
2020 год

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19 марта 2020
В условиях карантина родителям тяжело справляться и со своими детьми, и с работой. Музыкант и режиссер Василий Зоркий придумал детский проект, для которого попросил известных актеров каждый вечер в 20:00 читать сказки у себя в Instagram.

Василий рассказал, что в угнетающих условиях карантина очень легко впасть в депрессию. По мнению Зоркого, сейчас самое время немного мечтать и пробовать воплощать в жизнь самые смелые идеи, ведь сидеть дома и слушать, как любимые актеры читают то, что нравится им самим — это то, что может вдохновить и собрать всю семью вместе.

«Мне очень нравится идея сказок дома, потому что она простая, чистая и про людей. Ты находишься дома, тебе уютно, но немного одиноко. И именно в этот момент твои любимые и по-настоящему талантливые люди делают то, что им нравится», — рассказал создатель идеи.

Он выразил огромную радость, что к проекту присоединились Ирина Старшенбаум, Таисия Вилкова, Мария Шалаева, Анатолий Белый, Александра Ревенко, Виктория Исакова, Агния Кузнецова, Максим Виторган, Григорий Служитель и другие.

Ирина Старшенбаум, Таисия Вилкова, Виктория Исакова и другие прочтут сказки на ночь

Режиссер добавил, что сейчас все испытывают мощные последствия карантина. У многих актеров спектакли были единственным источником дохода, и их отмена, если нет параллельной работы в кино, — это настоящая катастрофа. Все работники искусства сейчас в настоящей панике. Работы не предвидится еще очень долго.

Тем не менее, проект будет некоммерческим. Всё делается исключительно из собственного желания. Зоркий планирует создать какой-то поддержки музыкантов и артистов, но пока что не уверен, как он может работать.
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фотографии >>
Ирина Старшенбаум, Таисия Вилкова, Виктория Исакова и другие прочтут сказки на ночь фотографии
Ирина Старшенбаум, Таисия Вилкова, Виктория Исакова и другие прочтут сказки на ночь фотографии
Ирина Старшенбаум, Таисия Вилкова, Виктория Исакова и другие прочтут сказки на ночь фотографии
Ирина Старшенбаум, Таисия Вилкова, Виктория Исакова и другие прочтут сказки на ночь фотографии
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