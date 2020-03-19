Ирина Старшенбаум, Таисия Вилкова, Виктория Исакова и другие прочтут сказки на ночь

В условиях карантина родителям тяжело справляться и со своими детьми, и с работой. Музыкант и режиссер Василий Зоркий
придумал детский проект, для которого попросил известных актеров каждый вечер в 20:00 читать сказки у себя в Instagram.
Василий рассказал, что в угнетающих условиях карантина очень легко впасть в депрессию. По мнению Зоркого, сейчас самое время немного мечтать и пробовать воплощать в жизнь самые смелые идеи, ведь сидеть дома и слушать, как любимые актеры читают то, что нравится им самим — это то, что может вдохновить и собрать всю семью вместе.
«Мне очень нравится идея сказок дома, потому что она простая, чистая и про людей. Ты находишься дома, тебе уютно, но немного одиноко. И именно в этот момент твои любимые и по-настоящему талантливые люди делают то, что им нравится
», — рассказал создатель идеи.
Он выразил огромную радость, что к проекту присоединились Ирина Старшенбаум
, Таисия Вилкова
, Мария Шалаева
, Анатолий Белый
, Александра Ревенко
, Виктория Исакова
, Агния Кузнецова
, Максим Виторган
, Григорий Служитель
и другие.
Режиссер добавил, что сейчас все испытывают мощные последствия карантина. У многих актеров спектакли были единственным источником дохода, и их отмена, если нет параллельной работы в кино, — это настоящая катастрофа. Все работники искусства сейчас в настоящей панике. Работы не предвидится еще очень долго.
Тем не менее, проект будет некоммерческим. Всё делается исключительно из собственного желания. Зоркий планирует создать какой-то поддержки музыкантов и артистов, но пока что не уверен, как он может работать.