Екатерина Стриженова напугала поклонников приступом удушья

Екатерина Стриженова опубликовала видео
, где надела на голову пакет и изобразила приступ удушья. Таким образом телеведущая решила привлечь внимание общества к больным муковисцидозом, редким наследственным заболеванием.
«Как страшно, когда тебе нечем дышать, ещё страшнее, когда задыхается твой ребёнок или близкий тебе человек. Это пытка! Люди с муковисцидозом задыхаются без жизненно необходимых, проверенных во всем мире лекарств. Сегодня, в международный день редких заболеваний, я хочу привлечь внимание к страданиям этих людей. Мы уже делали программы в их поддержку, привлекали экспертов... но с начала этого года умерло 9 человек»
, - написала Екатерина.
Своим видеороликом Стриженова решила поддержать флешмоб, в котором приняли участие многие другие блогеры-активисты. На сегодняшний день ситуация с препаратами для лечения муковисцидоза все больше ухудшается. Началось это с 2014 года, когда в силу вступил закон об импортозамещении.