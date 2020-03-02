Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Екатерина Стриженова напугала поклонников приступом удушья

2 марта
2020 год
март 2020
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
2 марта 2020
Екатерина Стриженова опубликовала видео, где надела на голову пакет и изобразила приступ удушья. Таким образом телеведущая решила привлечь внимание общества к больным муковисцидозом, редким наследственным заболеванием.

Екатерина Стриженова напугала поклонников приступом удушья

«Как страшно, когда тебе нечем дышать, ещё страшнее, когда задыхается твой ребёнок или близкий тебе человек. Это пытка! Люди с муковисцидозом задыхаются без жизненно необходимых, проверенных во всем мире лекарств. Сегодня, в международный день редких заболеваний, я хочу привлечь внимание к страданиям этих людей. Мы уже делали программы в их поддержку, привлекали экспертов... но с начала этого года умерло 9 человек», - написала Екатерина.

Своим видеороликом Стриженова решила поддержать флешмоб, в котором приняли участие многие другие блогеры-активисты. На сегодняшний день ситуация с препаратами для лечения муковисцидоза все больше ухудшается. Началось это с 2014 года, когда в силу вступил закон об импортозамещении.
версия для печати
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Екатерина Стриженова

фотографии >>
Екатерина Стриженова напугала поклонников приступом удушья фотографии
Екатерина Стриженова напугала поклонников приступом удушья фотографии
Екатерина Стриженова напугала поклонников приступом удушья фотографии
Екатерина Стриженова напугала поклонников приступом удушья фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Анатольевич Туманов
27 февраля ушел из жизни театральный режиссер Владимир Анатольевич Туманов.

День рождения >>

Дмитрий Белякин
Юрий Богатырёв
Евгений Дятлов
Юлия Космачёва
Олег Масленников (II)
Михаил Пореченков
Ия Саввина
Борис Смолкин
Даниил Страхов
Стефано Аккорси
Ингрид Болсай Бердал
Хуан Луис Гальярдо
Миливое Живанович
Дэниел Крэйг
Ребел Уилсон
Джон Финч
все родившиеся 2 марта >>

Афиша кино >>

Сладкая жизнь
драма, комедия
Италия, Франция, 1960
Top 5 Oscars (киноальманах)
Великобритания, Канада, США, 2020
Невидимая жизнь Эвридики
драма, мелодрама, экранизация
Бразилия, Германия, 2019
Вперёд
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Милый друг
мелодрама, мистика, научная фантастика, семейное кино
Франция, Бельгия, 2019
Один вдох
биография, драма, спортивный фильм, триллер
Россия, 2020
Остров фантазий
комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Отель "Белград"
комедия, мелодрама
Россия, Сербия, 2020
Очень женские истории
комедия, мелодрама
Россия, 2020
Прощание со Сталиным
исторический фильм
Литва, Нидерланды, Украина, 2019
Человек-невидимка
научная фантастика, триллер, фильм ужасов, экранизация
Австралия, США, 2020
Яга: Кошмар тёмного леса
мистика, фильм ужасов, фэнтези
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен