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Михаилу Ефремову сложно дышать и разговаривать из-за сломанного ребра

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2 марта 2020
56-летний Михаил Ефремов получил травму на даче в Юрмале. А сегодня стало известно, что из-за сломанного ребра артист не может говорить и даже дышать. За медицинской помощью Михаил так и не обратился из-за большой занятости.

Михаилу Ефремову сложно дышать и разговаривать из-за сломанного ребра

Сейчас Ефремов снимается в сериале «Вампиры средней полосы». И травма мешает ему отыгрывать некоторые сцены, приходится прерываться и отдыхать.

«Я понимаю, что осколок ребра может травмировать внутренние органы, но мне некогда ходить по врачам. Я только сегодня прилетел, так что, надеюсь, завтра попаду в больницу», - сказал артист в эфире программы «Ты не поверишь!».

Михаилу Ефремову сложно дышать и разговаривать из-за сломанного ребра

Ефремов старается не поднимать шумиху вокруг своей травмы. Он не раз оказывался в центре скандала из-за своего пристрастия к алкоголю. И в этот раз все могут подумать, что актер получил травму на почве опьянения.
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Михаилу Ефремову сложно дышать и разговаривать из-за сломанного ребра фотографии
Михаилу Ефремову сложно дышать и разговаривать из-за сломанного ребра фотографии
Михаилу Ефремову сложно дышать и разговаривать из-за сломанного ребра фотографии
Михаилу Ефремову сложно дышать и разговаривать из-за сломанного ребра фотографии
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