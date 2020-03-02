Михаилу Ефремову сложно дышать и разговаривать из-за сломанного ребра

56-летний Михаил Ефремов
получил травму на даче в Юрмале. А сегодня стало известно, что из-за сломанного ребра артист не может говорить и даже дышать. За медицинской помощью Михаил так и не обратился из-за большой занятости.
Сейчас Ефремов снимается в сериале «Вампиры средней полосы»
. И травма мешает ему отыгрывать некоторые сцены, приходится прерываться и отдыхать.
«Я понимаю, что осколок ребра может травмировать внутренние органы, но мне некогда ходить по врачам. Я только сегодня прилетел, так что, надеюсь, завтра попаду в больницу»
, - сказал артист в эфире программы «Ты не поверишь!».
Ефремов старается не поднимать шумиху вокруг своей травмы. Он не раз оказывался в центре скандала из-за своего пристрастия к алкоголю. И в этот раз все могут подумать, что актер получил травму на почве опьянения.