Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями

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Наташа Меркулова, Антон Бильжо, Юлия Мишкинене, Лика Ятковская, Оксана Михеева и Анна Саруханова – в дискуссии «Круг мнений», организованной сайтом Кино-Театр.Ру
Новости кино
Ролики фильмов
Женщина просыпается в объятиях возлюбленного.
Лайфстайл
Премьера мультфильма «Вперёд»
Новости кино
Ее главный конкурент «Француз»
претендует на семь статуэток, однако имеет больше номинаций в актерских категориях второго плана.
Лайфстайл
У артистов родилась дочь
Ролики фильмов
Праздник в общежитии научного института.
Новости театра
Премьера спектакля «Созвездия» по пьесе Ника Пэйна состоится 21 марта в «Практике».
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Разговор девушки с буфетчицей.
Спутник телезрителя
В ночь со 2 на 3 марта, 00:00, Супер
Фестивальная колонка
Личная драма о выборе и сомнениях от Салли Поттер с Хавьером Бардемом и Эль Фаннинг