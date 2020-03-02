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Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями

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2 марта 2020
Все слухи о беременности Ольги Зуевой, циркулировавшие в прессе с конца октября 2019 года, подтвердились - 2 марта стало известно, что у Зуевой и Данилы Козловского родилась дочь. Об этом сообщила сама Ольга, опубликовав в своём Инстаграме фото с ребёнком и сопроводив его сентиментальным комментарием:

Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями

«Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня».

Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями

Для Ольги и Данилы, роман которых начался около четырёх лет назад, этот ребёнок стал первым.
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Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями фотографии
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями фотографии
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями фотографии
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями фотографии
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