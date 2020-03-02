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Детский сеанс: Мария Шалаева, Оксана Акиньшина и Екатерина Вилкова

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2 марта 2020
На днях в московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера нового анимационного фильма Disney и Pixar «Вперёд». Среди первых зрителей фильма о приключениях двух братьев-эльфов были замечены: Екатерина Вилкова, Мария Шалаева, Оксана Акиньшина, Денис Шведов, Анатолий Белый, Валерий Тодоровский и другие.

Детский сеанс: Мария Шалаева, Оксана Акиньшина и Екатерина Вилкова
фото: Анатолий Белый с семьей

Детский сеанс: Мария Шалаева, Оксана Акиньшина и Екатерина Вилкова
фото: Мария Шалаева с дочерью

Детский сеанс: Мария Шалаева, Оксана Акиньшина и Екатерина Вилкова
фото: Екатерина Вилкова с детьми

Детский сеанс: Мария Шалаева, Оксана Акиньшина и Екатерина Вилкова
фото: Оксана Акиньшина с детьми

Детский сеанс: Мария Шалаева, Оксана Акиньшина и Екатерина Вилкова
фото: Антонина Паперная

«Вперёд» в прокате с 5 марта 2020 года.

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Детский сеанс: Мария Шалаева, Оксана Акиньшина и Екатерина Вилкова фотографии
Детский сеанс: Мария Шалаева, Оксана Акиньшина и Екатерина Вилкова фотографии
Детский сеанс: Мария Шалаева, Оксана Акиньшина и Екатерина Вилкова фотографии
Детский сеанс: Мария Шалаева, Оксана Акиньшина и Екатерина Вилкова фотографии
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