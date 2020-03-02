Детский сеанс: Мария Шалаева, Оксана Акиньшина и Екатерина Вилкова

ревью

Наташа Меркулова, Антон Бильжо, Юлия Мишкинене, Лика Ятковская, Оксана Михеева и Анна Саруханова – в дискуссии «Круг мнений», организованной сайтом Кино-Театр.Ру

«Ни одна режиссерка не получила бюджет на блокбастер»: есть ли женское кино в России?

«Дылда» стала фаворитом по числу номинаций на премию «Ника»

Премьера спектакля «Созвездия» по пьесе Ника Пэйна состоится 21 марта в «Практике».

Александр Горчилин и Елизавета Янковская запутались в отношениях

В ночь со 2 на 3 марта, 00:00, Супер

Фестивальная колонка

Берлинале-2020. «Неизбранные дороги»: Все, что не было со мной, - помню

Личная драма о выборе и сомнениях от Салли Поттер с Хавьером Бардемом и Эль Фаннинг