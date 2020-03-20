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Ирина Шейк, Роберт Де Ниро и Милли Бобби Браун поддержали Италию, пострадавшую от коронавируса

20 марта
2020 год

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20 марта 2020
Италия стала первой европейской страной, которую затронул коронавирус — она пострадала больше других своих соседей. Морально поддержать итальянцев решила итальянская версия Vanity Fair. В съемках специальной обложки приняли участие многие звезды и представители индустрии моды.

Издание представило серию digital-обложек с несколькими десятками знаменитостей. На черно-белых снимках звезд редакторы журнала расположили поддерживающие надписи «Объединимся, чтобы остановить вирус» и хештеги #iloveItalia («Я люблю Италию»).

Ирина Шейк, Роберт Де Ниро и Милли Бобби Браун поддержали Италию, пострадавшую от коронавируса

На официальной странице глянцевого журнала Vanity Fair появились модели Ирина Шейк, Коко Роша, Тони Гаррн и Лия Кебеде, актеры Милли Бобби Браун, Люк Эванс, Зои Дойч и Роберт Де Ниро. В съемке приняли участие и представители мира моды: модельеры Стелла Маккартни, Майкл Корс, Жан-Поль Готье и Джонатан Андерсон, креативный директор Moschino Джереми Скотт, фотограф Дуглас Киркланд, главный редактор British Vogue Эдвард Эннинфул, итальянские певцы Эрос Рамазотти, Чезаре Кремонини и Андреа Бочелли, блогер Каролина Даур и многие другие.

Ирина Шейк, Роберт Де Ниро и Милли Бобби Браун поддержали Италию, пострадавшую от коронавируса

Многие знаменитости сделали пожертвования для борьбы с пандемией. Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали 1 миллион долларов организациям Feeding America и Food Banks Canada, которые оказывают поддержку пожилым людям и семьям с низким доходом, а Донателла Версаче направила 200 тысяч долларов в отделение интенсивной терапии больницы Сан-Раффаэле в Милане. Джастин Бибер одним из первых отправил 30 тысяч долларов в пекинский благотворительный фонд Chunmiao, помогающий детям, пострадавшим от коронавируса. Модель Кьярра Феррани со своим мужем певцом Федец поддерживают соотечественников из своей квартиры в Милане, где они, как и все итальянцы, закрыты на карантине. Они устраивают концерты и проводят сборы на благотворительность.
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Ирина Шейк, Роберт Де Ниро и Милли Бобби Браун поддержали Италию, пострадавшую от коронавируса фотографии
Ирина Шейк, Роберт Де Ниро и Милли Бобби Браун поддержали Италию, пострадавшую от коронавируса фотографии
Ирина Шейк, Роберт Де Ниро и Милли Бобби Браун поддержали Италию, пострадавшую от коронавируса фотографии
Ирина Шейк, Роберт Де Ниро и Милли Бобби Браун поддержали Италию, пострадавшую от коронавируса фотографии
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