Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Шон Бин устроил дебош в самолете и запустил в жену бокал

20 марта
2020 год

Лайфстайл >>
20 марта 2020
Британский актер и звезда сериала «Игра Престолов» Шон Бин устроил дебош в самолете и запустил бокалом в свою жену Эшли Мур. 60-летний актер поссорился с супругой прямо на борту.

Свидетель происшествия сообщил, что Шон Бин и его жена летели первым классом, где им предложили бесплатные спиртные напитки. На середине девятичасового перелета пара начала выяснять отношения.

Шон Бин устроил дебош в самолете и запустил в жену бокал

«Они были очень пьяны и находились в приподнятом настроении, но внезапно все стало плохо», — рассказал пассажир того же рейса. Он пояснил, что в какой-то момент 33-летняя Мур вылила на колени мужа белое вино, после чего он встал, начал кричать и швырнул в нее бокал.

Позднее поссорившихся супругов разняли члены экипажа. По заявлению представителей авиакомпании, Бину повезло, что никто не стал обращаться в полицию из-за его поведения на борту.

Шон Бин стал популярен благодаря ролям Боромира в кинотрилогии «Властелин колец», Эддарда Старка в телесериале HBO «Игра престолов» и Ричарда Шарпа в телесериале «Приключения королевского стрелка Шарпа». Персонажи Шона Бина умирают практически в каждом фильме.
версия для печати
Ссылки по теме
Бен Аффлек рассказал о своем алкоголизме
Кит Харингтон поделился трогательным воспоминанием об «Игре престолов»
Поиск по меткам
конфликтсемья
персоны
Шон Бин
фильмы
Властелин колецИгра престолов

фотографии >>
Шон Бин устроил дебош в самолете и запустил в жену бокал фотографии
Шон Бин устроил дебош в самолете и запустил в жену бокал фотографии
Шон Бин устроил дебош в самолете и запустил в жену бокал фотографии
Шон Бин устроил дебош в самолете и запустил в жену бокал фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Игорь Богодух
19 марта ушёл из жизни актёр Игорь Богодух.
Игорь Гольтяпин
18 марта ушёл из жизни актёр Игорь Гольтяпин.
Алексей Туркус
16 марта ушёл из жизни режиссёр-мультипликатор Алексей Туркус.
Рафаэль Дадашев
16 марта ушёл из жизни актёр Рафаэль Дадашев.

День рождения >>

Алексей Алексеев (II)
Анатолий Дяченко
Анатолий Журавлёв
Ибрагим Исмаилов
Иван Лапин
Нина Попова
Ольга Спиридонова
Екатерина Стриженова
Сергей Федюшкин
Якуб Гершал
Джейн Марч
Людвик Пак
Майкл Рапапорт
Дэвид Тьюлис
Холли Хантер
Уильям Хёрт
все родившиеся 20 марта >>

Афиша кино >>

Афера в Майами
триллер, шпионский фильм, экранизация
Бельгия, Бразилия, Испания, Франция, 2019
Мой друг мистер Персиваль
драма, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Австралия, 2019
Тайная жизнь
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Германия, США, 2019
Белый, белый день
драма, триллер
Исландия, Дания, Швеция, 2019
Верю в любовь
биография, драма, мелодрама, экранизация
США, 2020
Номер 1
Россия, 2020
Тролли: Мировой тур
комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Тьма
триллер, фильм ужасов
Индия, 2020
Убийства по открыткам
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер, экранизация
Великобритания, Норвегия, США, Швеция, 2020
Чудо-детки: Непутёвые волшебники
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен