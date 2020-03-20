Шон Бин устроил дебош в самолете и запустил в жену бокал

Британский актер и звезда сериала «Игра Престолов
» Шон Бин
устроил дебош в самолете и запустил бокалом в свою жену Эшли Мур
. 60-летний актер поссорился с супругой прямо на борту.
Свидетель происшествия сообщил, что Шон Бин и его жена летели первым классом, где им предложили бесплатные спиртные напитки. На середине девятичасового перелета пара начала выяснять отношения.
«Они были очень пьяны и находились в приподнятом настроении, но внезапно все стало плохо
», — рассказал пассажир того же рейса. Он пояснил, что в какой-то момент 33-летняя Мур вылила на колени мужа белое вино, после чего он встал, начал кричать и швырнул в нее бокал.
Позднее поссорившихся супругов разняли члены экипажа. По заявлению представителей авиакомпании, Бину повезло, что никто не стал обращаться в полицию из-за его поведения на борту.
Шон Бин стал популярен благодаря ролям Боромира в кинотрилогии «Властелин колец
», Эддарда Старка в телесериале HBO «Игра престолов» и Ричарда Шарпа в телесериале «Приключения королевского стрелка Шарпа
». Персонажи Шона Бина умирают практически в каждом фильме.