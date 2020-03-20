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«День, когда я умру, будет национальным трауром»: Знаменитости вспоминают Эдуарда Лимонова

20 марта
2020 год

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20 марта 2020
На 78-м году жизни скончался один из самых известных писателей и политиков современности Эдуард Лимонов. В последние месяцы он боролся с онкологическим заболеванием, а 17 марта перенес две тяжелые операции, после которых уже не смог оправиться.

Свои соболезнования принесли многие российские знаменитости. Первой высказалась российская актриса Екатерина Волкова, которая приходилась Лимонову бывшей женой: «После продолжительной болезни скончался отец моих детей Эдуард Лимонов. Прошу не звонить мне. Комментарии отсутствуют(((». Они расстались в 2008 году, но все последние годы Волкова, являющаяся матерью двоих детей писателя — 13-летнего Богдана и 11-летней Александры — отзывалась о нем хорошо.

«День, когда я умру, будет национальным трауром»: Знаменитости вспоминают Эдуарда Лимонова

О кончине Эдуарда Вениаминовича написала и телеведущая Ксения Собчак: «Мне вот никогда не было важно, «за красных» или «за белых» мой герой. Но всегда важно - он в «крупную клетку» или нет. Эдуард Лимонов - глыба. Как не относись. Когда вокруг песок и щебень, это особенно очевидно... RIP».

Российский писатель и поэт Дмитрий Быков рассказал, что Лимонов «очень не любил писательниц и некрологов». В своих некрологах, собранных в «Книге мертвых», он писал о людях как о живых. Быков добавил, что смерть не должна вызывать сожаления. К нему присоединился и писатель Сергей Лукьяненко.

«По большому счету это последний писатель советской эпохи, прошедший эмиграцию, борьбу с советской властью и потом политическую борьбу уже в России. Это действительно был человек крайне разносторонний, значимый», — добавил Лукьяненко.

Главный эрудит страны Анатолий Вассерман оценил влияние Лимонова на литературное сообщество: «Многое из того, что он делал, представляется мне хотя и крайним по форме, но очень серьёзным по содержанию. Он ставил много вопросов, важных, но нерешённых. Сейчас в литературной среде такая неразбериха, что ясно одно: нынешние критерии оценки писателей долго не проживут».

К прощанию с писателем присоединился Иван Охлобыстин. Актер признался, что гордится тем, что знаком с Эдуардом Лимоновым: «Вам удалось то, что большинству не доступно - всегда оставаться с самим собой честным».

Эдуард Лимонов стал известен благодаря своему дебютному роману «Это я — Эдичка», в котором он описал свою жизнь в Москве, занятия поэзией и публицистикой, а также эмиграцию в США. В начале 90-х писатель вернулся в СССР и принимал активное участие в происходящем в стране перевороте. Он был лидером партии «Другая Россия», инициировал «Марш несогласных» и параллельно писал книги, среди которых «Исчезновение варваров», «Последние дни супермена», «Седого графа сын побочный» и «Будет ласковый вождь». В своем большом интервью Юрию Дудю в августе 2018 года он сказал: «День, когда я умру, будет национальным трауром».
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«День, когда я умру, будет национальным трауром»: Знаменитости вспоминают Эдуарда Лимонова фотографии
«День, когда я умру, будет национальным трауром»: Знаменитости вспоминают Эдуарда Лимонова фотографии
«День, когда я умру, будет национальным трауром»: Знаменитости вспоминают Эдуарда Лимонова фотографии
«День, когда я умру, будет национальным трауром»: Знаменитости вспоминают Эдуарда Лимонова фотографии
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