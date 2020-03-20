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Лайфстайл Александр Невский побеседовал с Вином Дизелем и Харрисоном Фордом об их новых работах Актёр снова делится историями из жизни

Лайфстайл «Я напишу книгу «Как правильно разводиться»: Надежда Михалкова о разводе, отношениях с сестрой и послеродовой депрессии Актрисе удалось справиться с послеродовой депрессией и разводом

Лайфстайл «Я тогда жутко облажалась — приняла его за певца Эда Ширана»: Марго Робби о встрече с принцем Гарри Актриса рассказала о детстве, замужестве и своих друзьях

Интервью Дмитрий Власкин: «Русский дух нам всегда мешает снять что-то легкое» Актер о работе в картине «Номер один», жанре авантюрных фильмов, театре и мечтах

Новости театра «Звездой театрала» отметят лучший «арт-ответ» пандемии Учреждена специальная номинация для лучших онлайн-проектов, созданных актёрами, режиссёрами и деятелями культуры в условиях карантина.

Ролики фильмов «Сказки серого волка» Знакомые всем сказки с точки зрения Серого Волка.

Спутник телезрителя «Тоня против всех»: Бегущая по лезвию В ночь с 20 на 21 марта, 00:00, TV1000