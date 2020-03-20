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«Я напишу книгу «Как правильно разводиться»: Надежда Михалкова о разводе, отношениях с сестрой и послеродовой депрессии

20 марта
2020 год

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20 марта 2020
Надежда Михалкова в своем недавнем интервью You-tube каналу «Ещенепознер» рассказала о разводе с Резо Гигинеишвили и его знакомстве с родителями, отношениях с сестрой Анной Михалковой и послеродовой депрессии.

«Я напишу книгу «Как правильно разводиться»: Надежда Михалкова о разводе, отношениях с сестрой и послеродовой депрессии

Надежда призналась, что родители очень переживали за ранний брак дочери с мужчиной, который уже ранее был женат. Михалкова вспомнила, как Резо знакомился с ее родителями.

«Он привел меня за руку ко мне в дом и сообщил, что мы будем жить вместе. Я ужасно нервничала. Все писали чушь, что я увела Резо из семьи, что из моей семьи его никто не принял. Никто никуда не убегал, никто никого не преследовал. Все было хорошо. Резо с папой поговорили наедине. И все. Потом родилась Нина, после было венчание, но на тот момент мы уже долго жили вместе».

Надежда заявила, что ее беременность была непростой. А после рождения дочери у Надежды началась послеродовая депрессия. Поддержку и спасение она нашла в старшей сестре Анне.

«Она у меня даже началась еще до родов, когда у меня вырос большой живот, и я перестала влезать в платья. Потом вышел фильм «Утомленные солнцем 2» и я поняла, что это последняя премьера, на которой я побываю в следующие несколько лет. Думала, что рожу сейчас ребенка - и всё! Конец! Буду сидеть дома, а вокруг будут худые актрисы, моложе меня… Перед родами это сошло на «нет». А потом, когда мне принесли Нину, я была рада, но у меня отвалился зуб, непрокрашеная голова… Когда ко мне пришла мама, она посмотрела на Нину, а потом на меня и сказала: «Тебе, конечно, надо голову покрасить». Я села и подумала, что всё, мне пришел конец, меня больше не будет, я просто превращусь в маму без маникюра, с непрокрашеной головой, в джинсах и майке, которая только ухаживает за ребенком. Потом стало ещё хуже, потому что нужно было бесконечно кормить ребенка, никуда нельзя было уйти. Я специально сцеживала молоко, чтоб уйти куда-то, придумывала дела. Меня ужасно раздражало, что у Резо тогда были съёмки. Планка падала в этот момент. Плюс бесконечное чувство вины, где твои материнские инстинкты?… Я думала, что лопну от гормонов и всего остального. Когда была в Москве, я везла коляску вокруг прудов и подумала: «А что, если её туда отпустить?» Причем я этого не хотела, это была просто мысль за долю секунды. Потом подумала: «Блин, это же ненормальные мысли». Я позвонила Ане и сказала, что со мной что-то не то. Она мне ответила, что это депрессия, это случается. И добавила, что я не обязана любить ребёнка, пока он мне ещё не улыбается, всё время что-то хочет, поменял твою жизнь, у тебя от него лишние килограммы, один большой дискомфорт пока. Это пройдет».

Спустя год Надежда развелась с Резо. Экс-супруга режиссера объяснила, как им удалось разойтись мирно.

«Это мое ноу-хау! Мне кажется, я напишу книгу «Как правильно разводиться». Я поставила для себя цель, что вне зависимости от того, что будет дальше, у детей есть папа, и я сделаю всё от меня зависящее, чтобы дети его любили, уважали. А дальше всё будет зависеть от него. Я сделала всё, что возможно со своими принципами, амбициями, мыслями, комплексами. Я скатала это в большой шар, кинула его и, сжав зубы, набралась терпения. Это всегда нелегко, как бы люди ни разводились. На сегодняшний день, самое главное, у детей есть и мама, и папа. Они психически здоровые дети. Эта была моя цель».

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«Я напишу книгу «Как правильно разводиться»: Надежда Михалкова о разводе, отношениях с сестрой и послеродовой депрессии фотографии
«Я напишу книгу «Как правильно разводиться»: Надежда Михалкова о разводе, отношениях с сестрой и послеродовой депрессии фотографии
«Я напишу книгу «Как правильно разводиться»: Надежда Михалкова о разводе, отношениях с сестрой и послеродовой депрессии фотографии
«Я напишу книгу «Как правильно разводиться»: Надежда Михалкова о разводе, отношениях с сестрой и послеродовой депрессии фотографии
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