На Кирилла Емельянова завели уголовное дело, а жена пытается взыскать с него алименты

В отношении звезды сериала «Кадетство
» Кирилла Емельянова
возбудили дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». На днях Емельянова доставили в отделение полиции после его нападения на бригаду врачей Скорой помощи. По словам подруги актёра, вернувшийся со съёмок Емельянов решил немного выпить, в результате чего потерял сознание. Когда приехавшие врачи привели его в чувство, Емельянов набросился на них с кулаками. Получивший травмы фельдшер написал заявление, а актёр был задержан. Но и это ещё не всё. Приехавшим на вызов сотрудникам полиции тоже досталось: актёр принялся угрожать защитникам правопорядка и всячески их оскорблять.
Когда пресса осветила эту историю, про актёра «вспомнила» и его бывшая жена. Екатерина Директоренко
воспитывает двух сыновей от Емельянова и именно сейчас она решила отправиться в суд, чтобы взыскать с актёра алименты. Емельянов утверждает, что видится с детьми и помогает им материально. Екатерина же говорит, что этого не происходит, поэтому она и решила обратиться в суд.