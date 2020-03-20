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На Кирилла Емельянова завели уголовное дело, а жена пытается взыскать с него алименты

20 марта
2020 год

Лайфстайл >>
20 марта 2020
В отношении звезды сериала «Кадетство» Кирилла Емельянова возбудили дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». На днях Емельянова доставили в отделение полиции после его нападения на бригаду врачей Скорой помощи. По словам подруги актёра, вернувшийся со съёмок Емельянов решил немного выпить, в результате чего потерял сознание. Когда приехавшие врачи привели его в чувство, Емельянов набросился на них с кулаками. Получивший травмы фельдшер написал заявление, а актёр был задержан. Но и это ещё не всё. Приехавшим на вызов сотрудникам полиции тоже досталось: актёр принялся угрожать защитникам правопорядка и всячески их оскорблять.

На Кирилла Емельянова завели уголовное дело, а жена пытается взыскать с него алименты

Когда пресса осветила эту историю, про актёра «вспомнила» и его бывшая жена. Екатерина Директоренко воспитывает двух сыновей от Емельянова и именно сейчас она решила отправиться в суд, чтобы взыскать с актёра алименты. Емельянов утверждает, что видится с детьми и помогает им материально. Екатерина же говорит, что этого не происходит, поэтому она и решила обратиться в суд.
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На Кирилла Емельянова завели уголовное дело, а жена пытается взыскать с него алименты фотографии
На Кирилла Емельянова завели уголовное дело, а жена пытается взыскать с него алименты фотографии
На Кирилла Емельянова завели уголовное дело, а жена пытается взыскать с него алименты фотографии
На Кирилла Емельянова завели уголовное дело, а жена пытается взыскать с него алименты фотографии
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