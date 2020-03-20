Александр Невский побеседовал с Вином Дизелем и Харрисоном Фордом об их новых работах

Александр Невский
продолжает вести колонку
в своем блоге - на днях он вновь поделился новостями из личной жизни. Актёр рассказал о новом фильме Вина Дизеля
, хайкинге и об общении с Харрисоном Фордом
.
Александр вспомнил свою недавнюю встречу с Вином Дизелем. Невский заявил, что американский актёр до сих пор с восхищением вспоминает о прогулках по Москве.
«Мы все в этом вместе», - написал в своих соцсетях знаменитый Вин Дизель. Я давно знаком с Вином и совсем недавно вновь встретился с ним в Беверли Хиллз. Его новый фильм «Бладшот» вышел на мировые экраны, и Дизель был рад услышать от меня, что и в России картина стала лидером по кассовым сборам. Вин бывал в Москве и до сих пор с восторгом вспоминает о посещении Красной площади. Вин в отличной спортивной форме, так как регулярно тренируется и многие трюки на съёмочной площадке выполняет самостоятельно. Я рассказал Вину, что сам продолжаю активно заниматься бодибилдингом, а кардиотренажерам предпочитаю прогулки на свежем воздухе, особенно - хайкинг в горах».
Невский рассказал и о том, как ему удалось пообщаться с Харрисоном Фордом.
«Ещё одним ярким событием для меня стало общение с самим Харрисоном Фордом. Мы беседовали накануне премьеры его картины «Зов предков» - экранизации знаменитого произведения Джека Лондона. Форд является одним из моих любимых актеров, и, естественно, я не удержался и спросил о фильме «Индиана Джонс 5». Харрисон ответил, что обязательно вернется к этой роли, и все необходимые договоренности уже достигнуты. Также он добавил, что ему очень нравится сценарий пятой части, над которой в качестве продюсеров вновь будут работать Джордж Лукас и Стивен Спилберг. Кстати, знаете, в чем секрет успеха Форда, по его словам? В том самом постоянном позитивном настрое»!
Александр заявил, что именно Форд научил его быть оптимистом. Сам Невский пожелал читателям так же придерживаться позитивного мышления в столь непростое время.
«Оптимизм и позитивный настрой способны помочь выстоять в любой экстремальной ситуации, в том числе и в той, в которой сейчас оказалось человечество».