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«Я тогда жутко облажалась — приняла его за певца Эда Ширана»: Марго Робби о встрече с принцем Гарри

20 марта
2020 год

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20 марта 2020
Марго Робби в интервью изданию «7 Дней» рассказала о розыгрыше принца Гарри, своем детстве, знакомстве с мужем и о безбашенной подруге Каре Делевинь.

«Я тогда жутко облажалась — приняла его за певца Эда Ширана»: Марго Робби о встрече с принцем Гарри

Марго вспомнила своё детство в Австралии. Актриса рассказала, что росла без отца в небогатой семье. Благодаря чему она научилась обходиться малым.

«Хотя отец ушёл от мамы, когда мне было всего-то ничего, но мы прекрасно справились — я, сестра и двое братьев. Мама работала с утра до ночи физиотерапевтом, но мы жили у самого океана и были счастливы. Я знаю, меня часто пытаются изобразить взявшейся из ниоткуда, из жуткой глуши даже по австралийским понятиям, но это не так. Я научилась обходиться малым, жить экономно и знаю, что не пропаду ни при каких обстоятельствах. И не боюсь остаться без денег».

Актриса рассказала и о раннем, по её личным меркам, замужестве. Робби признается, что хотела попробовать замужество «на зуб» ближе к 40 годам, однако что-то пошло не так, и она встретила помощника режиссера Тома Акерли.

«Я всегда любила проводить время и развлекаться не со звездами, а с членами съёмочной группы. И мы отлично веселились. Настолько, что ребята пригласили меня переехать в дом, который они все вместе снимали в обычном, ничем не примечательном пригороде Лондона. Когда мы стали встречаться с Томом, то делали это тайком. И правильно! Стоило всем об этом узнать, как нам начали говорить, что мы должны из нашей маленькой коммуны отселиться. А мы не хотели! Зачем? И только переехав в Лос-Анджелес, мы зажили отдельно. И то очень относительно. У нас не дом, а проходной двор. И брат мой с нами живет. Не люблю пустых домов — мне нужно слышать шум, и смех, и крики. Словом, я общительная натура, тишина действует мне на нервы».

Марго Робби призналась в стремлении быть рядом со своими друзьями. Она всерьез задумывалась, не поселиться ли им с мужем в двойном доме, чтобы жить веселее.

«По сравнению с моими друзьями я — самый скучный человек на свете! С Карой Делевинь мы вместе снимались в «Отряде самоубийц». Помню, как она меня затащила на музыкальный фестиваль в Гластонбери. Там такая грязь, дождь, лужи, глина! Я пыталась отказаться: «У меня завтра в 7 утра встреча!» Но куда там. Кара смело вонзила свои каблуки в глину и веселилась до утра. Недавно мы с мужем всерьез обсуждали, а не создать ли нам что-то вроде коммуны и впрямь? И искали в Лос-Анджелесе такие двойные дома. Я люблю быть рядом со своими друзьями».

Дружба с Карой Делевинь даже помогла Марго Робби разыграть принца Гарри. Актриса призналась, что не смогла бы этого сделать без подруги.

«Я впервые встретила принца Гарри на одной лондонской вечеринке в 2015 году. Он был с принцессой Евгенией, своей кузиной. Я тогда жутко облажалась — приняла его за певца Эда Ширана. Он тоже рыжий. Все надо мной издевались. А потом моя безбашенная подружка Кара Делевинь предложила мне разыграть Гарри по телефону. Кара ведь была гостьей в 2018 году на свадьбе принцессы Евгении и вообще хорошо знает королевскую молодежь. Я ужаснулась: «Ну нельзя же разыгрывать таких особ!» Но мы всё-таки разыграли его. И принц, надо сказать, отнесся к этому классно».
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«Я тогда жутко облажалась — приняла его за певца Эда Ширана»: Марго Робби о встрече с принцем Гарри фотографии
«Я тогда жутко облажалась — приняла его за певца Эда Ширана»: Марго Робби о встрече с принцем Гарри фотографии
«Я тогда жутко облажалась — приняла его за певца Эда Ширана»: Марго Робби о встрече с принцем Гарри фотографии
«Я тогда жутко облажалась — приняла его за певца Эда Ширана»: Марго Робби о встрече с принцем Гарри фотографии
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