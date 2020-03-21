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Из Гаваны с любовью: Кто такая Ана де Армас?

21 марта
2020 год

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21 марта 2020
С 19 марта в российском прокате можно увидеть триллер Оливье Ассайаса «Афера в Майами» - историю о кубинских шпионах в Майами, совмещающих миссию по освобождению кубинского народа с торговлей кокаином, главные роли в которой исполнили Пенелопа Крус, Гаэль Гарсиа Берналь, Вагнер Моура, Эдгар Рамирес и Ана де Армас.

Из Гаваны с любовью: Кто такая Ана де Армас?
фото: Афера в Майами

По случаю премьеры фильма Кино-Театр.Ру решил приглядеться к Ане де Армас - кубино-испанской актрисе, в считаные годы добившейся успеха в Голливуде и завоевавшей сердце Бена Аффлека.

Из Гаваны с любовью: Кто такая Ана де Армас?

Ана родилась в Гаване 30 апреля 1988 года. Отец актрисы в юности изучал философию в одном из российских университетов, а вернувшись на родину, занимал различные должности - от менеджера в банке до директора школы. Вопрос о выборе профессии для Аны был решён ещё в подростковом возрасте - в 12 лет она решила, что хочет быть актрисой. А в 14 лет поступила в школу при Национальном театре Кубы, в процессе обучения снявшись в трёх фильмах. Однако кубинский кинематограф не мог удовлетворить актёрские амбиции Аны. Разница между тем, что она видела в американском и кубинском кино, была колоссальной: «Я видела в кино все эти дома и самолеты, деньги, людей, грабящих банки - и для меня это было совершенно ирреально, так же как какие-нибудь принцессы. Это была фантазия». Реальностью Аны были проблемы с городским транспортом, продовольственные карточки и прочие прелести затяжного экономического кризиса.

Из Гаваны с любовью: Кто такая Ана де Армас?

Достигнув 18-летнего возраста, Ана переехала в Мадрид (где жили её родственники по материнской линии) с 200 евро на счету. Однако долго бедствовать на чужбине Ане не пришлось - практически сразу её утвердили на роль в сериале «Чёрная лагуна» - местном хите, по популярности сопоставимом, по словам самой Аны, с сериалом «Очень странные дела». Изображая нестареющего подростка три сезона подряд, Ана параллельно снималась в полнометражных фильмах, вышла замуж за испанского актёра Марка Клотета, развелась, и к 2014 году ощутила, что пора переезжать в США.

Из Гаваны с любовью: Кто такая Ана де Армас?
фото: Кто там

Сложно представить, слезами скольких актёров, съезжающихся со всего света в Лос-Анджелес в надежде на карьерный взлёт и всемирную славу, омыты тротуары этого города. Но похоже, что у Аны де Армас какой-то фантастически ответственный ангел-хранитель. Ана приехала в Америку, практически не владея английским языком. Ходила на прослушивания, где зачитывала текст, смысл которого зачастую просто не понимала. Что не помешало ей получить роль в триллере «Кто там» с Киану Ривзом в главной роли. «Я заучила свою роль на слух. Я даже не была уверена в том, что произношу», - призналась она в одном из интервью.

Из Гаваны с любовью: Кто такая Ана де Армас?

Не желая застрять в амплуа «испаноязычный персонаж», де Армас взялась за интенсивное изучение английского. Старания и пригожесть Аны начали давать плоды буквально через пару лет - в 2017 году вышел «Бегущий по лезвию 2049», в котором она сыграла виртуальную возлюбленную героя Райана Гослинга. Но настоящим прорывом стала главная роль в комедийной деконструкции детективного жанра «Достать ножи», за которую Ана удостоилась своей первой номинации на премию «Золотой Глобус».

Из Гаваны с любовью: Кто такая Ана де Армас?
фото: Бегущий по лезвию 2049

Де Армас чуть было не отказалась от этой роли, когда услышала краткую характеристику своего персонажа - «смазливая сиделка-латиноамериканка». «Я подумала: опять латиноамериканка, серьезно? Нет, не хочу». Де Армас принципиально не желала участвовать в укреплении сложившегося вокруг латиноамериканских актёров стереотипа и набора характеристик, ограниченного понятиями «чувственность и огонь». «Ну или как вариант «сексуальная и с характером». Вот так нас представляют. И ничего страшного в этом нет, до тех пор, пока это не становится единственной характеристикой. Вот с какой проблемой сталкивалась я. Ну, конечно, ведь каждое утро я встаю, надеваю короткую юбку и начинаю кричать на людей. А когда выбиваюсь из сил, ставлю себе корзину с фруктами на голову и произношу «Оте**cь!». А после короткой передышки начинаю всё то же самое по новой», - шутит актриса.

Из Гаваны с любовью: Кто такая Ана де Армас?
фото: Достать ножи

Только когда ей прислали сценарий фильма «Достать ножи», и она смогла оценить всю необычность и глубину своего персонажа, де Армас согласилась сниматься. Всё, что произошло с де Армас потом, скорее всего, можно объяснить эффективным сочетанием удачи, хорошей работы менеджеров, красоты и таланта. На 2020 год запланирован выход шести проектов с её участием (впрочем, этот график, скорее всего, изменится в связи с последствиями карантина), среди которых очередная серия бондианы, байопик Мэрилин Монро (в котором де Армас досталась главная роль) и драма режиссёра «9 1/2 недель» «Глубокие воды». На съёмках последнего, к слову, де Армас и закрутила роман с партнёром по фильму Беном Аффлеком, о чём последние пару недель кричат новостные заголовки всех звезданий.

Из Гаваны с любовью: Кто такая Ана де Армас?

«Афера в Майами» в прокате с 19 марта 2020 года.

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Афера в МайамиБегущий по лезвию 2049Достать ножиКто тамНе время умиратьОчень странные дела

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Из Гаваны с любовью: Кто такая Ана де Армас? фотографии
Из Гаваны с любовью: Кто такая Ана де Армас? фотографии
Из Гаваны с любовью: Кто такая Ана де Армас? фотографии
Из Гаваны с любовью: Кто такая Ана де Армас? фотографии
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